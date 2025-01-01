  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الإعلامي الاميركي الشهير تاكر كارلسون: نتنياهو العدو الرئيسي للحضارة الغربية

الخميس 27 نوفمبر 2025 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامي الاميركي الشهير تاكر كارلسون: نتنياهو العدو الرئيسي للحضارة الغربية



وكالات / سما/

وصف الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "العدو الرئيسي" للحضارة الغربية، مقدما رؤية غير تقليدية لمفهوم الهوية الغربية.

وقدم كارلسون تعريفا مغايرا للحضارة الغربية باعتبارها "أي نظام معتقدات ينطلق من فهم أن التفوق لا يُمنح أبدا للجماعات"، مؤكدا أنها "عكس القبلية وسياسات الهوية". ووصف "الغربيين" بأنهم "أي أفراد يعترفون بسلطة الدولة" حيث "تبدأ الحقوق من الفرد، وليس من الجماعة".

وشرح كارلسون سبب اعتباره نتنياهو عدوا للحضارة الغربية قائلا: "السبب في القول إن نتنياهو عدو للحضارة الغربية هو أنه يدعي علنا، 'نحن أفضل من هؤلاء الناس لأنهم سيئون وأشرار'". ووصف هذا المنطق بأنه مماثل لمنطق النازيين الذين "ادعوا تفوق الجماعة".

 

وعرض كارلسون رؤيته البديلة قائلا: "إذا أردت هزيمة مقترح ضار، فأنت بحاجة إلى مقترح أفضل – وهو: أن كل فرد يمتلك حقوقاً منحها الله". وأكد أن "الورثة الحقيقيين للقيم الغربية يؤمنون بالله ويدركون أنهم معيبون بطبيعتهم، لكن يمكن افتداؤهم، لأن الله خلق كل إنسان على صورته".

واختتم كارلسون بالإشارة إلى أن هذه القيم "ليس المسيحيون فقط هم من يلتزمون بها"، معترفا بأن "هناك العديد من المسلمين وأتباع الديانات الأخرى الذين يرفضون الكراهية أيضا". ووصف عقلية الكراهية بأنها "في الأساس معادية للغرب".

الأكثر قراءة اليوم

في اجتماعات القاهرة.. مقترح جديد بشأن "سلاح حماس

ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن مقاتلي حركة حماس في رفح.. "لا يستسلمون"

صدق او لا تصدق : آيفون 17 مطلي بالذهب في غزة .. الاحتلال يهندس المشهد المعيشي بالقطاع

تقرير عبري : لقاء ترامب وبن سلمان شهد توترًا والسبب اسرائيل ..

معبر الكرامة : إسرائيل تعلن تسهيلات لدخول الأسمنت فقط وتمنع منتجات فلسطين من التصدير

بضغط أميركي ..الجيش الاسرائيلي يستعد لإزالة الأنقاض في رفح وإقامة "غزة الجديدة"

الجيش الاسرائيلي : حماس تستعيد قبضتها على غزة وتعيد تشغيل مؤسساتها

الأخبار الرئيسية

الكشف عن مقترح إسرائيلي لمقاتلي النفق برفح ..تسليم انفسهم والافراج عنهم لاحقاً..

شهداء وجرحى في قصف جوي على رفح وغزة ومدفعي بخان يونس والوسطى

بضغط أميركي ..الجيش الاسرائيلي يستعد لإزالة الأنقاض في رفح وإقامة "غزة الجديدة"

معبر الكرامة : إسرائيل تعلن تسهيلات لدخول الأسمنت فقط وتمنع منتجات فلسطين من التصدير

بعد فشل استخباري.. إسرائيل تراقب بواسطة الذكاء الاصطناعي حسابات جنودها على منصات التواصل

الاتصالات الفلسطينية