شهداء وجرحى في قصف جوي على رفح وغزة ومدفعي بخان يونس والوسطى

الخميس 27 نوفمبر 2025 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف جوي على رفح وغزة ومدفعي بخان يونس والوسطى



غزة /سما/

أدت الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى استشهاد اربعة من المواطنين واصابة اعداد اخرى في اليوم 47 من وقف اطلاق النار.

واستشهد اثنان من المواطنين عصر الاربعاء بقصف من طائرة مسيّرة ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستشهد مواطنان احدهما ببني سهيلا شرق خان يونس فيما استشهد مواطن ثالث كان يجمع الحطب شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وصباح الخميس قصفت مدفعية جيش الاحتلال مناطق شمال شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وفتح طيران الاحتلال نيرانه بشكل مكثف اتجاه مناطق شرقي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة .

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرقي خان يونس، جنوب قطاع غزة .

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ونفذت طائرات الاحتلال ثلاث غارات جوية شرق مدينة غزة.

وسلمت قوات الاحتلال جثامين 15 شهيدا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 345شهيدا .

الاحصائيات
ووصل الى مشافي وزارة الصحة عشرة شهداء منهم اثنين جدد وثمانية انتشال خلال 24 ساعة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 347 شهيدا و 889 مصابا فيما جرى انتشال 597 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69785 شهيدًا 170965 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام2023 م.

