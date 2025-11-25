  1. الرئيسية
مرافق ياسر عرفات يكشف لأول مرة: "أبو عمار" قُتل بالسم عبر الدواء وخانه مقربون منه (فيديو)

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرافق ياسر عرفات يكشف لأول مرة: "أبو عمار" قُتل بالسم عبر الدواء وخانه مقربون منه (فيديو)



رام الله/سما/

 أزاح اللواء محمد الداية، المرافق الشخصي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الستار للمرة الأولى عن معلومات تاريخية بشأن اغتيال الرئيس الفلسطيني السابق “ياسر عرفات”.

إذ أكد الداية في حوار خاص عبر شبكة “مزيج”، أن استشهاد “أبو عمار” كان نتيجة تسميم متعمد عبر “الدواء”.

كما أشار إلى أن أصابع الاتهام تتجه نحو أشخاص مقربين من الراحل أبو عمار، واصفاً ما حدث بـ “المؤامرة”.

وفي حديثه لبودكاست “ما بعد السابع” عبر منصة مزيج التابعة لشبكة العربية، كشف الداية عن اجتماعات ولقاءات سرية عقدها عرفات مع مسؤولين إسرائيليين بارزين في تل أبيب وغزة، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك.

إلى ذلك، تناول اللقاء، الذي بُثّ على جزئين، كواليس توقيع اتفاق أوسلو، إذ نفى الداية ما تم تداوله حينها حول توجيه الرئيس المصري الراحل حسني مبارك شتائم لعرفات أثناء التوقيع.

كما تحدث عن طبيعة العلاقة بين “أبو عمار” وحركة حماس، مؤكداً أن الزعيم الفلسطيني الراحل دعم الحركة وقدّم لها المساندة.

