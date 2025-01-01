  1. الرئيسية
جوازات كندا تحذف "إسرائيل" من خانة مكان الميلاد لبعض المدن الإسرائيلية وتستبدلها بـ"فلسطين"

الأحد 16 نوفمبر 2025 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوازات كندا تحذف "إسرائيل" من خانة مكان الميلاد لبعض المدن الإسرائيلية وتستبدلها بـ"فلسطين"



سما / وكالات /

بحسب مقطع الفيديو الذي نشرته، قالت مواطنة مولودة في إسرائيل إن موظف الجوازات أخبرها أن السياسة الكندية الجديدة تقضي بكتابة اسم 'فلسطين' تحت أسماء بعض المدن الإسرائيلية بدلاً من اسم الميلاد الذي كان محددا في السابق، وذلك بعد اعتراف كندا بالدولة الفلسطينية.

وكتبت المرأة، واسمها آناستازيا، على تويتر 'أخبرني موظف في إدارة جوازات السفر بكندا أنه لا يمكنهم كتابة إسرائيل كبلد ميلادي، هذه هي العواقب الواضحة للحكومة الحالية والقيادة الحاكمة'.

وقالت آناستازيا إن حكومة رئيس الوزراء مارك كارني سمحت لسكان مدن معينة 'في إسرائيل' بكتابة هويتهم الفلسطينية.

ومن بين المدن التي ذكرتها بالفيديو هناك نابلس وجنين ورام الله والقدس، بينما ذكرت وثيقة نشرها محامي آناستازيا لاحقًا أنها ولدت في كفار سابا التي تعد من المناطق في إسرائيل.

وجاء في الرسالة التي وقّعها المحامي نيل أوبرمان 'هذا مصدر قلق قانوني وإداري وحقوقي خطير'.

وكتب المحامي في منشور له على منصة إكس 'لا يوجد قانون يدعم هذا، لا توجد لائحة تُجيزه، ولا ينبغي لأي ديمقراطية أن تتسامح معه، وجوازات السفر ليست وثائق سياسية، إنها أداة للهوية والمساواة أمام الدولة'.

وكانت كندا قد اعترفت بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول الماضي خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك إلى جانب المملكة المتحدة وأستراليا.

وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن القرار 'مكافأة سخيفة للإرهاب' مضيفًا أن المجتمع الدولي 'سيسمع منا بشأن هذه المسألة الأيام المقبلة'.

وحول الاعتراف الرسمي، قال كارني 'إننا في كندا نقدم شراكتنا في بناء مستقبل سلمي لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل'.

وأضاف 'بينما لا تتوهم كندا أن هذا الاعتراف هو الحل السحري، إلا أنها ترى أنه يتماشى تمامًا مع مبادئ تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والسياسة الكندية الثابتة منذ أجيال'.

