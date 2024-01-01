  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة العالمية : أكثر من 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي

السبت 15 نوفمبر 2025 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية : أكثر من 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي



رام الله / سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 900 مريض توفوا في قطاع غزة نتيجة تأخر عمليات الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع.

وأوضحت المنظمة أن نحو 16,500 مريض ما زالوا ينتظرون الموافقة على السفر، بينهم 4,000 طفل بحاجة عاجلة للإجلاء، محذرة من أن أي تأخير في حالات حرجة يعادل حكما بالإعدام.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبرييسوس"، إلى فتح جميع المعابر فورا والسماح بحرية الحركة الطبية والإنسانية من غزة وإليها، مشيرا إلى أن الإغلاق وعرقلة نقل المرضى أديا إلى انهيار الوضع الصحي وتفاقم الحالات الحرجة.

وأشارت المنظمة إلى أنها نفذت منذ مايو 2024 نحو 119 مهمة إجلاء، نقلت خلالها 8,000 مريض بينهم 5,500 طفل، بينما تعمل المستشفيات اليوم بأقل من نصف طاقتها بسبب نقص الأدوية والوقود والمعدات الأساسية.

وتواصل الصحة العالمية التعاون مع جهات محلية ودولية لإعادة بناء النظام الصحي المتضرر بشدة جراء الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل التعديلات كاملة ..«مجلس الأمن» يصوت الاثنين على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة ترمب للسلام في غزة

الإعلام العبري : الهجوم الاسرائيلي على حزب الله يقترب …

إسرائيل تنتقم بوحشية من آسري «رهائن 7 أكتوبر» وعائلاتهم

نيويورك تايمز : ويتكوف يعتزم الاجتماع بخليل الحية قريباً

معاريف: ترامب حوّل "إسرائيل" إلى مستعمرة أمريكية ويتصرف بوقاحة غير مسبوقة تجاه الدولة..

الاحتلال يرفض منح رئيس وزراء النرويج تصريح دخول ويتهمه بـ"معاداة السامية" والانحطاط الأخلاقي

دول عربية وإسلامية تدعو لدعم مشروع واشنطن حول غزة بمجلس الامن

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية تناشد العالم بالضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام لقطاع غزة

دون ختم وعبر طريق سري.. تفاصيل رحلة غزة- جوهانسبرغ “الغامضة” وبهذه الطريقة وقع 153 فلسطينيًا في الفخ

تفاصيل التعديلات كاملة ..«مجلس الأمن» يصوت الاثنين على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة ترمب للسلام في غزة

إسرائيل تنتقم بوحشية من آسري «رهائن 7 أكتوبر» وعائلاتهم

دولة فلسطين : نرحب بالبيان العربي الاميركي الداعم لمشروع قرار بمجلس الأمن حول غزة

الاتصالات الفلسطينية