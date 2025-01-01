الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربيةالى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل ويحتمل خلال ساعات المساء الليل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا الى باردة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا نهارا وباردا ليلا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والسبت المقبل، يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.