الأربعاء 12 نوفمبر 2025 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري : اسرائيل تكلف مليشيا ابو شباب أعمال إعادة الإعمار برفح



القدس المحتلة/سما/

قالت قناة كان الإسرائيلية ان ميليشيا أبو الشباب، التي تعمل بالتعاون مع إسرائيل منذ اندلاع القتال في غزة، ستتولى تأمين منطقة رفح الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. ولم يُحدَّد بعد مصير الميليشيات في اليوم التالي لانسحاب الجيش الإسرائيلي وفقا للقناة .

وبموافقة إسرائيلية فان ميليشيا أبو الشباب ستتولى تأمين أعمال الإعمار في مدينة رفح، حسبما أفادت قناة كان الإخبارية، مساء امس (الثلاثاء).

واكدت القناة بانه بشكل رسمي تم تكليف مليسا أيوشباب التي تعمل بالتعاون مع إسرائيل منذ بدء القتال في غزة، بتأمين أعمال البناء في المنطقة الجنوبية من القطاع، حيث تُجرى عمليات إعادة الإعمار بالتنسيق مع قوات الأمن الإسرائيلية. تخضع المنطقة حاليًا لسيطرة إسرائيلية جزئية، وتعمل فيها الميليشيا جنبًا إلى جنب مع القوات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن عددا من الميليشيات المحلية تنشط حاليا في قطاع غزة بالتعاون مع إسرائيل، وهي منتشرة في جيوب مختلفة حيث تستمر السيطرة الإسرائيلية حتى بعد انتهاء المعارك الرئيسية.

ولم تتخذ المؤسسة الأمنية قرارا بعد بشأن مستقبل هذه الميليشيات بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ويجري بحث المسألة في إطار المناقشات حول الترتيبات الأمنية المستقبلية في جنوب قطاع غزة.

