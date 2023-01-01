الاحتلال ينسف منازل جديدة بجباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف اطلاق النار في اليوم ٣٢ من وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وامتدت عمليات نسف المنازل وإطلاق النار والقصف المدفعي نحو شرق جباليا شمال القطاع.

ونفذ طيران الاحتلال الحربي ثلاث غارات على مناطق شمال شرق بلدة بيت لاهيا داخل مناطق الخط الأصفر.

وفي شرق مدينة غزة نسف جيش الاحتلال عدة منازل وهو ما تكرر شرق خان يونس جنوب القطاع .

وقصفت دبابات إسرائيلية بلدة بني سهيلا ومحيطها شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان مسعفون انتشلوا اثنين من الشهداء من بنى سهيلا مع رفع العدد خلال ثلاثة أيام الى خمسة.

واطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها تجاه شاطيء جنوب القطاع.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٢٥٢ شهيد و ٦٢٢ مصاب فيما جرى انتشال ٥٢٩ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٩١٧٩ شهيدًا ١٧٠٦٩٣ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.