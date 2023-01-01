  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة : انتشال جثامين 20 شهيدًا من عيادة الشيخ رضوان في مدينة غزة

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : انتشال جثامين 20 شهيدًا من عيادة الشيخ رضوان في مدينة غزة



غزة/سما/

انتشلت طواقم الإنقاذ، يوم الثلاثاء، جثامين 20 شهيدًا من عيادة الشيخ رضوان في مدينة غزة، بعد أن نبشت آليات الاحتلال الإسرائيلي القبور خلال توغلها الأخير في المنطقة.

وأوضحت الطواقم أنها تمكنت من الوصول إلى المكان بعد انسحاب قوات الاحتلال، حيث عُثر على الجثامين مدفونة بشكل عشوائي داخل محيط العيادة، إثر عمليات التجريف والتخريب التي نفذتها الآليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تواصل البحث عن مزيد من المفقودين في المنطقة، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه التوغل الأخير.

وصباح اليوم، انتشلت طواقم الإنقاذ شهيدين من تحت أنقاض منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقد بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 242 شهيدا و622 مصابا، ما يرفع حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023 إلى 69,179 شهيدا، و170,693 مصابا.

الأكثر قراءة اليوم

الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في غزة تستوعب آلاف الجنود..

مع تعثر خطة ترامب.. مصادر تحذّر من سيناريو "تقسيم غزة"

جنود إسرائيليون خدموا في غزة: كنّا نقتل حتى من ينشر غسيله على الأسطح بلا رحمة أو اخلاق

صحيفة عبرية : ميليشيا أبو شباب والاسطل بديل واشنطن عن القوة الدولية في غزة

وفد مصري كبير يصل غزة لوضع “خريطة طريق” لإعادة الإعمار وترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية لمرحلة ما بعد الحرب

الولايات المتحدة بصدد إنشاء أحياء مؤقتة للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرة اسرائيل بغزة

مسؤول فلسطيني: تركيا تدخل على خط أزمة مسلحي حماس المتحصنين في أنفاق رفح

الأخبار الرئيسية

المركز الفلسطيني ينشر شهادات مروعة عن اغتصاب نساء ورجال غزيين في سجون اسرائيل

مصر : ملاحظات على مشروع قرار نشر قوات دولية في غزة ونأمل في الوصول إلى “صياغات توافقية” لا تمس الثوابت الفلسطينية

صعدنا عملياتنا التعليمية والصحية ..أبو حسنة : مدن دمرت بالكامل في قطاع غزة والاونروا مستعدة للمشاركة في إعادة الإعمار

الولايات المتحدة بصدد إنشاء أحياء مؤقتة للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرة اسرائيل بغزة

مع تعثر خطة ترامب.. مصادر تحذّر من سيناريو "تقسيم غزة"

الاتصالات الفلسطينية