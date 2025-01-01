واشنطن وتل أبيب تَنفيان تقريراً سعودياً عن لقاء "كوشنر" بأبو شباب

وكالات / سما/

نفت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشكل قاطع تقريراً بثته قناة العربية السعودية مؤخراً، زعم أن ياسر أبو شباب، الذي وُصف بـ "زعيم الميليشيا المناهضة لحماس في غزة"، التقى بـ جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقر أمريكي بمدينة كريات غات.

ووفقاً للتقرير السعودي، فإن أفراد مجموعة أبو شباب "هم من يُفترض أن يتولّوا مسؤولية تأمين المرور الآمن لعناصر حماس المتواجدين داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".

ومع ذلك، سارع مسؤول أمريكي إلى نفي هذه المزاعم جملة وتفصيلاً. وصرح المسؤول بالقول: "هذا التقرير كاذب. لم يُعقد أي اجتماع من هذا القبيل".

ولم يصدر تعليق إسرائيلي رسمي مباشر على النفي، لكن مصادر مقربة من الحكومة الإسرائيلية أكدت النفي الأمريكي للتقرير.