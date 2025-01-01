  1. الرئيسية
قاسم: حزب الله لن يستسلم ولن يتخلى عن سلاحه وسندافع عن لبنان وكرامته

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت /سما/

أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، يوم الثلاثاء، أن الحزب لن يستسلم ولن يتخلى عن سلاحه، مشددًا على الاستمرار في الدفاع عن لبنان وأهله وكرامته.

وفي تصريحات له، قال قاسم إنّ "إسرائيل لا تريد أن تنسحب من لبنان لأنها تريد أن تتحكم به سياسيًّا وماليًّا وجغرافيًّا وكي يكون حديقة خلفية لتوسيع المستوطنات". وأشار إلى أن التحركات الأمريكية والإسرائيلية "لا تتعلق بأمن إسرائيل بل تهدف للتدخل بمستقبل لبنان وتقديم تنازلات من دون ضمانة".

وفيما يخص الحكومة اللبنانية، شدد قاسم على أنه "يجب على الحكومة اللبنانية أن تتصرف على أساس حماية المواطنين وليس تلبية المطالب الخارجية".

التزام مشروط ورفض للعدوان

وقف إطلاق النار: أكد قاسم التزام حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار حصرًا في جنوب الليطاني.

رفض العدوان: حذّر الأمين العام من أن "استمرار العدوان على لبنان بهذه الشاكلة غير مقبول، ولكل شيء حد".

إعادة الإعمار: طالب بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وضرورة تحرك الدولة لإعادة إعمار الجنوب.

واختتم قاسم كلمته بتأكيد قاطع: "لن نترك مستقبل أجيالنا للعابثين والعملاء وسندافع عن أرضنا وأهلنا وكرامتنا".

