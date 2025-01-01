  1. الرئيسية
وزير الأوقاف يوقع بروتوكول الحج مع وزير الحج السعودي لموسم حج 1447هـ

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف يوقع بروتوكول الحج مع وزير الحج السعودي لموسم حج 1447هـ



سما / وكالات /

وقعّ وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ محمد مصطفى نجم، صباح اليوم الثلاثاء، مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق الربيعة، بروتوكول تنظيم موسم حج 1447هـ/2026، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة.

وحضر بروتوكول التوقيع وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، ومدير عام الحج والعمرة فضل قنيبي، ومدير عام الحج والعمرة للمحافظات الجنوبية محمد سلامة، وعضو لجنة الحج زايد الحسنات.

ويتضمن البروتوكول جميع الترتيبات والتعليمات المنظمة لموسم الحج، بما في ذلك أعداد الحجاج وآليات التأشيرات، والسكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى تنظيم النقل والتنسيق مع الجهات السعودية ذات العلاقة.

وثمّن الوزير نجم الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحكومة السعودية، ومواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، وما تقدمه وزارة الحج والعمرة من خدمات متميزة لضيوف الرحمن.

واستعرض نجم جهود وزارة الأوقاف في الاستعداد المبكر لموسم الحج المقبل، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد مصطفى بضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات السعودية والتعاون، لما فيه مصلحة الحجاج الفلسطينيين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

من جهته، أشاد الربيعة بأداء بعثة الحج الفلسطينية خلال المواسم الماضية، وبمدى التزامها بالأنظمة والتعليمات، مؤكدًا أن وزارة الحج والعمرة تولي بعثة فلسطين رعاية خاصة، وتقدم التسهيلات والتنسيقات اللازمة لنجاح الموسم.

وفي ختام اللقاء، استعرض أبو الرب أبرز المستجدات والخطط التي تعمل عليها الوزارة للنهوض بموسم الحج، مشيرًا إلى أن العمل متواصل منذ نهاية الموسم الماضي، للتطوير ومواكبة التحسينات التي تشهدها إدارة الحج في المملكة.

