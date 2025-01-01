  1. الرئيسية
وفد مصري كبير يصل غزة لوضع “خريطة طريق” لإعادة الإعمار وترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية لمرحلة ما بعد الحرب

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد مصري كبير يصل غزة لوضع “خريطة طريق” لإعادة الإعمار وترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية لمرحلة ما بعد الحرب



سما / وكالات /

- تستعد مصر لإرسال وفد كبير إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، في زيارة طويلة تتضمن عدداً من اللقاءات والاجتماعات، بهدف وضع سياسة مصرية مباشرة وفعلية داخل القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، بحسب ما أفادت مصادر عربية لـ”القناة 15″ الإسرائيلية.

وأكّدت المصادر، التي تحدّثت مع باروخ يديد محرّر الشؤون العربية في القناة، أن “القاهرة اتخذت قراراً بأن يكون لها حضور مباشر ومشاركة فعّالة ومهمة داخل غزة للاستفادة من دروس الحرب الأخيرة، وتأمين استقرار طويل الأمد في القطاع”.
ومن المتوقّع أن تشمل الزيارة اجتماعات مع قوى محلية وفصائل فلسطينية، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين مصريين وإقليميين، لوضع خريطة طريق لإعادة الإعمار وترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية بغزة.

