صحيفة عبرية : ميليشيا أبو شباب والاسطل بديل واشنطن عن القوة الدولية في غزة

غزة /سما/

تجري جهات أميركية ترتيبات ميدانية في قطاع غزة، عبر ما قالت إنه تعاون مع مجموعات مسلحة محلية، بهدف توفير الأمن في بعض المناطق التي تشهد انتشارا عسكريا إسرائيليا وتدخلا لوجستيا دوليا.

وكشف صحيفة إسرائيل اليوم الليلة بان الحديث يجري عن تنسيق بين القيادة الأميركية الموجودة في كريات غات وسط اسرائيل وبين ميلشيات مسلحة من بينها "ميليشيا أبو شباب" في شرق رفح، إلى جانب مجموعة أخرى يقودها حسام الأسطل في خان يونس ط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسطل أقام ما وصفته بـ"منطقة آمنة" في نطاق خان يونس، وأن مجموعته تتلقى دعمًا وتسليحًا بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وذلك في إطار ما تعتبره واشنطن "تهيئة الأرض" لتشكيل قوة أمن محلية تُسهم في حفظ النظام وتوزيع المساعدات وتسيير شؤون الحياة اليومية في بعض المناطق داخل القطاع.

وبحسب المصدر، ترى الولايات المتحدة أن الاعتماد على مجموعات محلية قد يكون بديلا مؤقتًا عن تشكيل قوة دولية كاملة، في ظل عدم وجود دول عديدة مستعدة لإرسال قوات برية إلى غزة قبل حسم قضية سلاح حماس.