الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في غزة تستوعب آلاف الجنود..

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

تخطط الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة على حدود قطاع غزة. 

وأفادت مصادر إسرائيلية مطلعة على الخطط الأولية أن القاعدة مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في القطاع للحفاظ على وقف إطلاق النار، وأنها ستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود.

وأضافوا بحسب صحيفة يديعوت احرنوت أن ميزانية بنائها من المتوقع أن تبلغ حوالي نصف مليار دولار. وفي الأسابيع الأخيرة، عمل الأمريكيون على دفع هذه المسألة إلى الأمام مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، بل وبدأوا بدراسة مواقع محتملة في قطاع غزة

وافادت مصادر أمنية تحدثت لـموقع "شوميريم" إنه من الصعب المبالغة في أهمية إنشاء القاعدة. وحسب قولهم، بذلت إسرائيل، منذ حرب الأيام الستة، كل ما في وسعها للحد من التدخل الدولي في الأراضي الفلسطينية. ويشيرون إلى أن إنشاء القاعدة ونشر القوات يدل على مدى إصرار الأمريكيين على التدخل في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقد يكون للاستثمار في قاعدة متماثلة خارج الولايات المتحدة آثار محلية أيضا، حيث يعارض العديد من أعضاء الحزب الجمهوري توسيع التدخل العسكري الأميركي في الخارج.

حتى الآن، كان الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل محدودًا للغاية. 

بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أرسلت الولايات المتحدة حوالي 200 جندي إلى إسرائيل، ويعملون حاليًا من مركز القيادة الأمريكي في كريات جات . بالإضافة إلى ذلك، نشرت الولايات المتحدة خلال الحرب بطارية صواريخ ثاد في إسرائيل، ساعدت في اعتراض الصواريخ الإيرانية.

تنضم القاعدة المخطط لها إلى التحركات الأمريكية التي قلصت حرية عمل إسرائيل في القطاع، وخاصةً فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي استخدمتها إسرائيل كوسيلة للضغط على حماس. 

وفقًا لمصادر إسرائيلية، من المتوقع أن يتولى مركز القيادة الأمريكي في كريات جات السيطرة الكاملة على توزيع المساعدات الإنسانية، تاركًا لإسرائيل دورًا هامشيًا فقط من خلال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية.

