منصور عباس: خطتي حول غزة تتوافق تماما مع خطة ترامب

القدس المحتلة/سما/

قطع رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، مقابلة مع إذاعة "كان" العبرية، بعد أن وُجّه إليه سؤال حول ما إذا كان يجب القضاء على حركة حماس من أجل مستقبل قطاع غزة في "اليوم التالي للحرب".

وقال عباس إن المقابلة تحولت إلى ما يشبه "تحقيقًا"، موضحًا أنه تمت دعوته في الأساس للحديث عن قضايا العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتقليص الميزانيات الحكومية، ومشكلات المواطنين العرب داخل إسرائيل، إلا أن المحاورين غيّروا مسار الحديث إلى ملفات سياسية حساسة.

وقبل أن يقطع المقابلة، وجّه عباس انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنها "تخلت منذ تشكيلها عن محاربة آفة الجريمة في المجتمع العربي".

وفي وقت لاحق، أوضح عباس في بيان توضيحي، أن من استمع إليه خلال المقابلة "سمع أجوبة واضحة" بشأن رؤيته لليوم التالي للحرب في غزة، مشيرًا إلى أن برامجه تتوافق مع خطة ترامب من حيث "السعي إلى إيجاد واقع سلطوي وأمني جديد في القطاع، بمشاركة قوة دولية مؤقتة، على أن تتولى لاحقًا قوات فلسطينية مؤهلة هذه المهام"، مع التأكيد على ضرورة تحقيق المصالحة بين الشعبين.

وأضاف عباس أن من "يظن أنه سيتحدث مثل بن غفير وسموتريتش يخطئ التقدير"، في إشارة إلى رفضه تبني خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف تجاه غزة وحماس.