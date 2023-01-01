  1. الرئيسية
الأحد 09 نوفمبر 2025 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة بريطانية : دول عربية رفضت خطة ترامب لإعمار غزة وأكدت عدم تمويلها أي مشاريع في القطاع..



لندن / وكالات /

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن الدول العربية تعارض خطة الولايات المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة وفق شروطها، ورفضت تخصيص أموالها الخاصة لهذا الغرض.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، بما فيهم جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرحوا فكرة بدء إعادة الإعمار في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من غزة، بزعم أن ذلك قد يشكل “بديلا إيجابيا” للفلسطينيين مقارنة بالعيش تحت إدارة حركة حماس.

 

وكتبت الصحيفة: “تعارض الدول العربية الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لإعادة إعمار ‘قطاع غزة الجديد’ في النصف الخاضع لسيطرة إسرائيل من المنطقة، لأنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى تقسيم طويل الأمد للأراضي الفلسطينية”.
وحذر دبلوماسي عربي من أن “صداما سيحدث بشأن هذه المسألة بين الفلسطينيين والمصريين والقطريين والأتراك من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى”، بينما أكد دبلوماسي آخر أن “أي دولة عربية لن تخصص أموالا للبناء على هذا الأساس”.
يأتي هذا في وقت كشف فيه وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية محمد العمور أن الضربات الإسرائيلية أدت إلى “الدمار الكامل لـ 85% من مرافق البنية التحتية المدنية” في غزة، حيث يعيش حوالي 90% من السكان بدون عمل.

 

وتقدّر الهيئات الدولية أن إعادة إعمار المنطقة “المدمرة بالكامل” ستستغرق حوالي عشر سنوات وتتطلب حوالي 70 مليار دولار، في ظل استمرار الخسائر البشرية التي تجاوزت 69170 شهيد وأكثر من 170 ألف جريح فلسطيني منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

