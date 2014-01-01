واتساب تطلق نسخة مخصصة لساعات أبل الذكية بدعم الرسائل الصوتية

سما / وكالات /



أطلقت «واتساب» – التابعة لشركة «ميتا بلاتفورمز» - نسخة جديدة من تطبيقها مخصصة لساعات «أبل» الذكية، في خطوة ستساعد المستخدمين على متابعة المحادثات دون الحاجة لاستخدام جوالاتهم.وبالإضافة إلى قراءة الرسائل النصية الكاملة – حتى الطويلة منها - والرد عليها من خلال الساعة الذكية، يدعم «واتساب» على «أبل واتش» ولأول مرة العديد من الميزات منها تسجيل الرسائل الصوتية، وإمكانية إرسال ردود سريعة بالرموز التعبيرية على الرسائل التي يتلقاها المستخدم.

وبينما كان في السابق بإمكان مستخدمي «أبل واتش» رؤية إشعارات المكالمات التي أجريت عبر شركة الاتصالات الخاصة بهم أو تطبيق «فيس تايم»، لم يكن هناك طريقة لمعرفة هوية المتصل عبر تطبيق «واتساب»، لكن من خلال التطبيق الجديد سيتمكن المستخدمون من رؤية إشعارات المكالمات على ساعتهم الذكية.وفي بيان رسمي، أشارت ميتا إلى أن إصدار التطبيق ما هو إلا «مجرد بداية» لالتزامها بتحسين تطبيق واتساب لمستخدمي ساعة أبل، مؤكدة أنه من المقرر إطلاق ميزات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

تدعم ميتا حاليًا إصدارًا من واتساب لمنصة Wear OS، المبنية على نظام أندرويد، والمُستخدمة في الساعات الذكية التي تُصنّعها شركات مثل جوجل التابعة لشركة Alphabet Inc. وسامسونج إلكترونيكس، وعلامات تجارية أخرى متنوعة.ويعمل تطبيق «واتساب» الجديد على «أبل واتش سيريز 4» أو الموديلات الأحدث، والعاملة بنظام التشغيل «واتش أو إس 10» أو الإصدارات التالية.

