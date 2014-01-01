  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

واتساب تطلق نسخة مخصصة لساعات أبل الذكية بدعم الرسائل الصوتية

الخميس 06 نوفمبر 2025 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب تطلق نسخة مخصصة لساعات أبل الذكية بدعم الرسائل الصوتية



سما / وكالات /


أطلقت «واتساب» – التابعة لشركة «ميتا بلاتفورمز» - نسخة جديدة من تطبيقها مخصصة لساعات «أبل» الذكية، في خطوة ستساعد المستخدمين على متابعة المحادثات دون الحاجة لاستخدام جوالاتهم.وبالإضافة إلى قراءة الرسائل النصية الكاملة – حتى الطويلة منها - والرد عليها من خلال الساعة الذكية، يدعم «واتساب» على «أبل واتش» ولأول مرة العديد من الميزات منها تسجيل الرسائل الصوتية، وإمكانية إرسال ردود سريعة بالرموز التعبيرية على الرسائل التي يتلقاها المستخدم.

وبينما كان في السابق بإمكان مستخدمي «أبل واتش» رؤية إشعارات المكالمات التي أجريت عبر شركة الاتصالات الخاصة بهم أو تطبيق «فيس تايم»، لم يكن هناك طريقة لمعرفة هوية المتصل عبر تطبيق «واتساب»، لكن من خلال التطبيق الجديد سيتمكن المستخدمون من رؤية إشعارات المكالمات على ساعتهم الذكية.وفي بيان رسمي، أشارت ميتا إلى أن إصدار التطبيق ما هو إلا «مجرد بداية» لالتزامها بتحسين تطبيق واتساب لمستخدمي ساعة أبل، مؤكدة أنه من المقرر إطلاق ميزات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

تدعم ميتا حاليًا إصدارًا من واتساب لمنصة Wear OS، المبنية على نظام أندرويد، والمُستخدمة في الساعات الذكية التي تُصنّعها شركات مثل جوجل التابعة لشركة Alphabet Inc. وسامسونج إلكترونيكس، وعلامات تجارية أخرى متنوعة.ويعمل تطبيق «واتساب» الجديد على «أبل واتش سيريز 4» أو الموديلات الأحدث، والعاملة بنظام التشغيل «واتش أو إس 10» أو الإصدارات التالية.
 

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية تكشف : هؤلاء هم المرشحون لإدارة قطاع غزّة باليوم التالي! من منهم الأوفر حظًا؟

"القسام" تكشف عن خداع أمني إثر اتهامها بفبركة مشهد انتشال جثة أسير

جيش الاحتلال يزعم تحديد موقع جثة الجندي "هدار غولدن" في رفح

استقالة أول شخصية أمريكية من نيويورك بعد فوز ممداني بسبب إسرائيل

وزير إسرائيلي يدعو لجلسة طارئة بسبب الجيش المصري

جيش الاحتلال يزعم ضبط مخبأ أسلحة لحماس في الشجاعية شرق مدينة غزة

شاهد ..أول تعليق للمعتمر المصري بطل واقعة الحرم المكي

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على جنوب لبنان..

قلق اسرائيلي كبير : الترتيبات الجارية لغزة ستحصد حماس ثمارها وسندفع ثمنها باهظا

صحيفة عبرية تكشف : هؤلاء هم المرشحون لإدارة قطاع غزّة باليوم التالي! من منهم الأوفر حظًا؟

بموافقة الرئيس الشرع ..أمريكا تتأهب لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ويبلغ مستوطني الشمال بالاستعداد لكل طارئ

الاتصالات الفلسطينية