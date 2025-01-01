افتتاح المتحف المصري الكبير يُبهر العالم ....

القاهرة/ سما/
شهدت مصر مساء السبت حدثًا تاريخيًا فريدًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، إلى جانب عدد من قادة ورؤساء الدول حول العالم، في احتفال ضخم يعكس عراقة مصر الحضارية وروحها الخالدة عبر العصور.
انطلقت الفعاليات أمام أهرامات الجيزة بعرض موسيقي مهيب جمع بين الأصالة والحداثة، حيث تألق فنانون شباب بملابس مستوحاة من التراث الفرعوني، من بينهم أحمد غزي، هدى المفتي، سلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى البطلة الأولمبية فريدة عثمان، وفريال أشرف، ولاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي.
وبداية الحفل كانت مع تعليق صوتي مؤثر للفنانة شريهان التي تحدثت عن عظمة مصر وتاريخها، قبل أن تظهر على المسرح في لحظة وصفها النقاد والجمهور بـ”الاستثنائية”، مؤكدة شعورها بالفخر والامتنان لمشاركتها في هذا الحدث التاريخي.
ولم تقتصر الفقرة الموسيقية على الأداء المحلي، بل شملت مشاركة عالمية راقية من عازفين من باريس وطوكيو والبرازيل والولايات المتحدة، واختتمت بعرض إنشادي جمع بين الألحان الكنسية والموسيقى المصرية بصوت الفنانة ياسمينا العبد، في مشهد جسّد الإبداع الفني والروحاني معًا.
تفاعل الفنانون المصريون والعرب مع الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفت إليسا الحفل بأنه “مبهر ويستحق الفخر”، فيما عبّر كريم عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة، وكتبت ياسمين عبد العزيز: “مصر أم الدنيا“.
كما شاركت ليلى علوي من نيويورك مقطع فيديو للحفل، مؤكدة أن “قلوبنا كانت هناك… بحب حضارة مصر وروحها التي تنوّر العالم منذ آلاف السنين”. ووصفت سلمى أبو ضيف مشاركتها بأنها من أكثر لحظات حياتها فخرًا، معتبرة أن تصوير الحفل تحت سفح الأهرامات وأبو الهول جعلها تشعر بعظمة الأجداد.
ومن جهتها، قالت هند صبري إن افتتاح المتحف ليس مجرد حدث ثقافي، بل رسالة للعالم بأن الحضارة المصرية لا تنتهي، بينما عبّرت منى زكي عن شعورها العميق بقوة التاريخ: “كل مرة نتذكر من نحن… نتذكر أننا أبناء ملوك بنوا أول حضارة في التاريخ“.
ووصف الكاتب مدحت العدل الحدث بأنه “يليق بعظمة مصر من حيث التنظيم والإبهار والفكر”، مشيدًا باختيار شريهان للظهور، فيما رأى جمال العدل أن الحفل يعد إنجازًا يليق بحضارة وتاريخ مصر، معربًا عن أمله بأن يكون بداية لنهضة سياحية جديدة للبلاد.