وزير الخارجية الايراني: إسرائيل ستتلقى هزيمة جديدة في أي حرب مقبلة

طهران / وكالات /

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال تصريحات رسمية يوم السبت، أن بلاده "مستعدة لكل الاحتمالات"، محذرا من أن إيران "تتوقع أي سلوك عدواني من الكيان الصهيوني".

كما شدد على أن "إسرائيل ستتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة".

وأشار عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة "ارنا" الإيرانية، إلى أن إيران "اكتسبت تجربة كبيرة من الحرب الأخيرة"، موضحا أن بلاده "اختبرت صواريخها في معركة حقيقية"، ما يعزز جاهزيتها الدفاعية. وأضاف: "إذا أقدم الكيان الصهيوني على أي عمل عدائي، فستكون نتائجه سيئة عليه".

كما اتهم عراقجي نتنياهو بمحاولة "توسيع دائرة الحرب إلى المنطقة عبر استهداف المنشآت النفطية الإيرانية"، مؤكدا أن "الكيان الإسرائيلي لم يكن ليشن حربا على إيران دون ضوء أخضر أمريكي". كما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مجرم حرب"، وقال إنه "أثبت للمنطقة أن إسرائيل هي العدو الحقيقي لها".

وفي ملف المفاوضات النووية، أوضح عراقجي أن "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل"، لكنه لفت إلى أن "واشنطن وضعت شروطا تعجيزية وغير مقبولة". وشدد على أن "لا رغبة لنا في مفاوضات مباشرة مع واشنطن"، مبينا أن "بإمكاننا التوصل إلى اتفاق عبر مفاوضات غير مباشرة".

كما رفض الوزير الإيراني بشدة أي نقاش حول القدرات الصاروخية لبلاده، مؤكدا أن "التفاوض حول القدرات الصاروخية أمر لا يفعله أي عاقل".

وفي سياق متصل، كشف الوزير الإيراني أن "المواد المخصبة ما زالت تحت أنقاض المنشآت النووية المستهدفة"، معتبرا أن "تفعيل الأوروبيين لآلية الزناد غير قانوني"، وأنه "لا يوجد إجماع دولي بشأن العقوبات المفروضة على إيران".