جعجع يهاجم قاسم: جد لنا نزيها يكون وسيطا غير واشنطن ونكون لك شاكرين

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أمين عام حزب الله إلى "إيجاد وسيط يستطيع إجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها"، وذلك ردا على اتهامه واشنطن بأنها راعية العدوان الإسرائيلي.

وكتب جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": "قال الشيخ نعيم قاسم إن أميركا ليست وسيطا نزيهاً، بل هي الراعية الأساسية للعدوان، شيخ نعيم، إبحث لنا عن وسيط نزيه يستطيع أن يُجبر إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان وسحب جيشها منه، ونحن لك من الشاكرين".



وكان أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم أكد أن الولايات المتحدة تدعي أنها تتحرك في لبنان على أساس معالجة المشكلة، لكنها ليست "وسيطا نزيها بل هي الراعية للعدوان وتوسعه".

وقال قاسم خلال حفل افتتاح "سوق أرضية" في الضاحية الجنوبية لبيروت: "الاعتداءات الإسرائيلية تزداد كلما تم الإعلان عن زيارة لمبعوث أمريكي وسط استمرار الضغوط".

وحذر الأمين العام من أن "تبرير العدوان الإسرائيلي يخدم العدو"، داعيا إلى "إقلاع البعض عن هذه الحجج وإعطاء الذرائع"، وأضاف متسائلا: "ما هو موقف الولايات المتحدة من 5000 خرق عدواني على لبنان؟ هي على العكس تبرر دائما هذه الاعتداءات".

وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية "طرد العدو، وحماية السيادة، ووقف الخروقات"، معتبرا أن "موقف رئيس الجمهورية في هذا الشأن مسؤول"، وطالب قاسم الحكومة "بوضع خطة تمكن الجيش من التصدي للعدوان الإسرائيلي"، محذرا من أن "لبنان في خطر حقيقي بسبب التوحش الأمريكي والتغول الإسرائيلي".