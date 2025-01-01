كتائب القسام: جاهزون لاستخراج الجثث داخل الخط الأصفر في وقت متزامن

غزة /سما/

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى الاحتلال داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف.

وطالبت كتائب القسام الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كافة الجثث في وقت متزامن.

واضافت:"قمنا بالأمس وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية لكن الاحتلال رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على إدعاءات الاحتلال".