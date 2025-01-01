  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء صافية إلى غائمة جزئيا ودرجة الحرارة أعلى من المعدل العام

السبت 01 نوفمبر 2025 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية إلى غائمة جزئيا ودرجة الحرارة أعلى من المعدل العام



رام الله/سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، لطيفا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري يحذر : مصر وإيران وتركيا "تحاصر" إسرائيل..

مخاوف من ركود التجارة الداخلي ..سلطة النقد تتجه لحظر المدفوعات فوق الـ20 الف شيكل..

تباينات ترمب وفانس حول إسرائيل: بداية تمايز في خطاب البيت الأبيض

فضيحة تسريب فيديو اغتصاب أسير فلسطيني في معتقل “سدي تيمان” الإسرائيلي تُطيح بالمدعية العسكرية..

اسرائيل تزعم: ايران تخطط للهجوم من جهة الاردن والعراق بما فيه مناورات برية ..

استطلاع "معاريف": المعارضة تحصل على أغلبية 61 مقعدا بدون الأحزاب العربية..

بن غفير ينشر مقطعا يظهره بجانب سجناء فلسطينيين مقيدين ويدعو فيه إلى “إعدامهم"

الأخبار الرئيسية

قطر تحذر من "هدنة أسمية" في غزة.. "لا سلم ولا حرب"

IMG_2331

الرئيس عباس يلتقي إعلاميين مصريين : الدولة الفلسطينية خلال 4-5 سنوات

5 شهداء خلال 24 ساعة..جيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل في قطاع غزة وتسليم جثامين 30 شهيدا

اسرائيل تزعم: ايران تخطط للهجوم من جهة الاردن والعراق بما فيه مناورات برية ..

تقرير عبري يحذر : مصر وإيران وتركيا "تحاصر" إسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية