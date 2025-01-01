الطقس: أجواء صافية إلى غائمة جزئيا ودرجة الحرارة أعلى من المعدل العام

رام الله/سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، لطيفا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.