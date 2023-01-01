تقرير عبري يحذر : مصر وإيران وتركيا "تحاصر" إسرائيل..

القدس المحتلة/سما/

تقرير نشره موقع News1 الإسرائيلي عما سماه تصاعد التهديدات العسكرية الموجهة لإسرائيل من ثلاث جهات رئيسية هي إيران، تركيا، ومصر.

تقرير إسرائيلي يتحدث عن رسالة عسكرية مصرية لإثيوبيا عبر الصومال

وأشار التقرير، الذي استند إلى نقاش متعمق مع خبراء استراتيجيين إسرائيليين، إلى أن الجيش الإسرائيلي فشل في اختبار 7 أكتوبر، ما فجر موجة نقد داخلية واسعة تطالب بإصلاحات جذرية.

تحذيرات الخبراء: تهديدات متنامية وانهيار إداري

اللواء احتياط أمتسياه حن، الخبير السابق في المخابرات العسكرية، انتقد بشدة أداء وزارة الدفاع، قائلا:

"في السنتين الأخيرتين، أظهرت الوزارة نقصا حادا في الاحترافية ومستوى إداري متدن جدا".

الخبير الهندسي العسكري تسيفي فاينبرغر حذر من أن:

"التهديدات من إيران وتركيا ومصر آخذة في التضخم"،

داعيًا إلى بناء منظومات دفاع متطورة على طول الحدود مع مصر لمواجهة التحديات الجديدة.

الدكتورة عدنا فشر ركزت على الجانب التنظيمي، مؤكدة أن:

"للوصول إلى جودة تنظيمية حقيقية، يجب إزالة الخوف من داخل المؤسسة الأمنية وتشجيع حوار حرّ"،

مشيرة إلى أن مجموعات بحثية تلقائية بدأت تتشكل داخل الجيش لاستخلاص الدروس من أخطاء الماضي.

البروفيسور إليشع هاس دعا إلى شراكة وطنية داخلية لمنع الانقسامات السياسية أثناء خوض الحروب الخارجية، معتبرًا أن الاستقطاب الداخلي يُضعف الجبهة الأمنية.

الدكتور موشيه برينت شدّد على أن:

"إسرائيل ليست دولة تابعة للولايات المتحدة"،

في إشارة إلى الحاجة للاعتماد على الذات في صنع القرار الاستراتيجي.

تحليل التهديدات الثلاثة

1. إيران: تصعيد مباشر ووكلاء في "الهلال الشيعي"

تواصل تطوير برنامجها النووي والصاروخي،

توسع نفوذها عبر حزب الله في لبنان، الميليشيات في العراق، الحوثيين في اليمن، والوجود في سوريا،

الهجوم الصاروخي المباشر على إسرائيل في أبريل 2024 يُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في العداء المباشر.

2. تركيا: سياسة عدوانية ودعم للإسلام السياسي

تحت قيادة أردوغان، تتبنى أنقرة سياسة خارجية أكثر عدوانية تجاه إسرائيل،

تعزز تحالفاتها مع قوى معادية لإسرائيل،

توسّع نشاطها العسكري في شرق المتوسط،

وتدعم حركات إسلامية تعتبرها تل أبيب تهديدًا لأمنها القومي.

3. مصر: توترات حدودية وتقارب مع قوى منافسة

رغم اتفاقية السلام (1979)، تستمر التوترات الأمنية في سيناء،

مخاوف إسرائيلية من تهريب أسلحة عبر الحدود باستخدام طائرات مسيرة،

التقارب المصري المتزايد مع روسيا والصين يثير تساؤلات حول مستقبل التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

7 أكتوبر: نقطة تحوّل صادمة

وأوضح التقرير أن هجوم 7 أكتوبر 2023 شكّل صدمة أمنية واستخباراتية كبرى، كشفت عن:

ثغرات فادحة في جهاز الاستخبارات،

فشل في التنسيق بين القيادة العسكرية والسياسية،

انهيار في جاهزية الوحدات الميدانية.

ومنذ ذلك الحين، برزت أصوات نقدية داخلية — كما في هذا النقاش — تطالب بإصلاحات جذرية في بنية الجيش، منظومة صنع القرار، والثقافة المؤسسية.

في سياق متصل، دعا المحامي الإسرائيلي يوناتان بوتاخ إلى:

منع دخول صحيفة "هاآرتس" اليسارية إلى الجيش،

إلغاء "المدونة الأخلاقية" لأسا كيشير،

في خطوة تعكس الانقسام العميق داخل المجتمع الإسرائيلي حول القيم الديمقراطية مقابل الأمن القومي.

إسرائيل تواجه عاصفة تهديدات متعددة الجبهات، في وقت تشهد فيه مؤسستها الأمنية أزمة ثقة داخلية. والسؤال الذي يطرحه الخبراء ليس "هل ستحدث حرب جديدة؟"، بل "هل الجيش الإسرائيلي جاهز لها؟".