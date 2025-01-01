سما / وكالات /





ظلال العيون الجليتر موضة مكياج 2026. مع اقتراب عام 2026، تحتل ظلال العيون الجليتر موضة مكياج 2026 مركز الصدارة في عالم الجمال والمكياج. هذه الصيحة تتجاوز كونها مجرد إضافة لامعة إلى الإطلالات؛ أصبحت عنصرًا أساسيًا يُضفي البريق، الجرأة، والأناقة — سواء للمناسبات الخاصة أو الإطلالات اليومية.



في هذا المقال من لهلوبة، نستعرض أحدث اتجاهات ظلال الجليتر، كيف تختارين الأنسب لبشرتك ولون عينيك، وأفضل طرق التطبيق لضمان ثبات مدهش ومظهر خلاب.





ما الذي يجعل ظلال العيون الجليتر موضة مكياج 2026؟



ظلال الجليتر تطورت من لمسة مساء بسيطة إلى عنصر محوري في عروض الأزياء والمكياج العالمي لعام 2026، وهي تأخذ أشكالًا وألوانًا متنوعة تتناسب مع مختلف الأذواق.



تُستخدم الألوان القوية والتأثيرات اللامعة خلال النهار، ليس فقط في السهرة، ما يدل على ميل نحو الجرأة وتجربة الإبداع في المكياج اليومي.

تدرّجات نيود مع لمسات براقه بسيطة، وألوان مثل الذهبي، الأزرق، البنفسجي، وكذلك مزيج الوردي الذهبي (روز غولد) كلها تظهر بكثرة في قوائم الصيحات لعام 2026.

ألوان ظلال العيون الجليتر الرائجة لعام 2026

لتبقى في قلب الموضة، إليكِ بعض الألوان التي تُعد من أهم مظاهر ظلال العيون الجليتر موضة مكياج 2026:

روز جولد: يمنح دفء وبريقًا ناعمًا يتناسب مع جميع ألوان البشرة، مثالي لإطلالات النهار أو السهرات المتوسطة.

ذهبي لامع: خيار كلاسيكي لا يخذل أبدًا، يبرز الإطلالة ويُضفي لمسة فاخرة، يليق بمكياج السهرة أو المناسبات الكبيرة.

بني متدرج مع جليتر: لإطلالات دافئة، تُعطي عمقًا للعين وتوازنًا بين الجرأة والبساطة.

بنفسجي لامع (جليتر بنفسجي): أنثوي وساحر، يضفي لمسة رومانسية وغموض، مناسب لمن يحبون التجديد في ألوان مكياج عيونهم.

نيود براق وأزرق معدني: لمسة فضيّة معدنية أو لمسة أزرق بارد تضيف جرأة، خصوصًا إذا تم دمجها بإتقان مع ألوان محايدة.



كيف تختارين الجليتر المناسب للون عيونك وبشرتك؟

لأن ظلال العيون الجليتر موضة مكياج 2026 كثيرة ومتنوعة، ولا كل لون يناسب كل شخص، إليك بعض النصائح لاختيار الأنسب لك:

العين البنية: تليق معها ألوان مرجانية، نحاسية، وردية، وذهنية إلى ذهبي براق. الألوان الدافئة تُظهر العيون البنية بأفضل صورة.

العين الزرقاء: يُفضل اختيار ظلال بنفسجية، فضية، وأزرق معدني لإبراز اللون الطبيعي للعين.

العين الخضراء: مرجاني، ذهبي، برونزي، وفي بعض الأحيان لمسة من الأخضر الفيروزي يُبرز جمال العين الخضراء.

البشرة الداكنة: الألوان الغنية كذهبي داكن، برونزي، وألوان دافئة لامعة تُبرز ملامح الوجه وتضفي بريقًا فاخرًا.

البشرة الفاتحة: ألوان ناعمة مع بريق متوسط، كالوردي البراق أو النيود اللامع، لتجنب الإفراط في الإضاءة التي قد تبدو مبالغًا فيها.



خطوات تطبيق ظلال العيون الجليتر بشكل احترافي

إليكِ بعض من أفضل النصائح والخطوات لتطبيق ظلال العيون الجليتر موضة مكياج 2026 بشكل يدوم طويلًا ويبدو متقنًا:

ابدئي دائمًا بـ برايمر للعين حتى تضمني ثبات الجليتر، وتقليل التساقط.

استخدمي قاعدة لونية مطفية أولاً إن أردتِ إظهار جريء للغليتر، فهذا يساعد اللون اللامع على الظهور بشدة.

ادمجي الألوان بدقة؛ يمكنك استخدام لون أساسي على الجفن المطبق، ولون متفاوت في الزوايا أو الأطراف مع لمسة غليتر مركّزة في الوسط أو الزاوية الداخلية للعين لإضفاء عمق وبريق.

لتثبيت الجليتر لمدة طويلة، استخدمي مثبّت مكياج بعد الانتهاء، أو حتى بخاخ تثبيت يكون مناسبًا للبشرة وعدم التسبب في تهيجها.

عند الانتهاء، نظّفي الفضلات المتناثرة من الجليتر حول العين بفرشاة ناعمة أو قطعة قطنية بمزيل مكياج، قبل أن تضعين كريم الأساس وكونتور الوجه. هذا يمنع ظهور البقع اللامعة في أماكن غير مرغوبة.



إطلالات تناسب مختلف المناسبات باستخدام ظلال الجليتر

من مزايا ظلال العيون الجليتر موضة مكياج 2026 أنها تناسب كثيرًا من المناسبات والإطلالات، إليك بعض الأمثلة:

إطلالة يومية ناعمة: استخدمي لون نيود مطفٍ مع لمسة صغيرة من الجليتر في الزاوية الداخلية أو على منتصف الجفن فقط، تُضفي لمسة أناقة من دون مبالغة.

لمساء السهرة: اختاري درجات ذهبية أو روز غولد، ربما الغليتر الكثيف، واستخدمي تدرج بني أو أسود داكن في الزاوية الخارجية للعين ليكون هناك تباين درامي.

المناسبات الخاصة والحفلات: التجهيز لإطلالة جريئة تمامًا، ظلال جليتر معدني قوي، رموش كثيفة، وكونتور لإبراز الملامح، مع أحمر شفاه يكمل البريق بتوازن (يفضل أن يكون لون الشفاه مريحًا لا ينافس لمعان العيون).