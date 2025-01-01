المصارع أمير خليل يختتم مشاركته وإنجاز جديد لـ"فدائي السباحة" ورياضة الجوجيتسو تغادر

رام الله / سما/

اختتم بطل "فدائي المصارعة" أمير خليل مشاركته في المصارعة الحرة ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في العاصمة البحرينية المنامة، بعد وصوله للدور النهائي على البرونزية.

وخاض خليل النزال أمام لاعب طاجيكي، وهو بطل آسيا أربع مرات، وانتهى اللقاء بفوز الطاجيكي بنتيجة 10–0.

واستهل خليل مشواره في البطولة بمواجهة لاعب منغولي في الدور الثاني، وانتهى النزال بفوز المنغولي بنتيجة 10–0، وهو اللاعب الذي واصل طريقه لاحقاً وتأهل إلى النهائيات.

وفي الدور الثالث، واجه خليل اللاعب الأردني فيصل ملحس، وفاز عليه بنتيجة 6–1.

سباحة

واصل السباحون الفلسطينيون تألقهم في اليوم الثالث من منافسات السباحة، والتي تُقام في مسبح مدينة خليفة الرياضية بمشاركة واسعة من مختلف الدول الآسيوية.

قدّم عدنان أبو سالم أداءً قوياً في سباق 100 متر ظهر، مسجلاً زمن 1:04.69 دقيقة، فيما واصلت ألما شعت تألقها بتحقيق رقم وطني جديد في سباق 100 متر صدر بزمن 1:15.69 دقيقة، متفوقة على رقمها السابق في البطولة العربية بالمغرب والبالغ 1:17.24 دقيقة، في إنجاز يُعدّ من أبرز نتائج البعثة الفلسطينية حتى الآن.

أما فرح فارس فقد أنهت مشاركتها في سباق 100 متر ظهر بزمن 1:09.81 دقيقة، مقدمة أداءً ثابتاً ضمن منافسات قوية على المستوى القاري.

ويأتي هذا التألق استمراراً لسلسلة النتائج المميزة التي يحققها أبطال فلسطين في السباحة خلال مشاركتهم في البطولة، تأكيداً على تطور المستوى الفني والإصرار على تحقيق إنجازات تليق باسم فلسطين.

الجوجيتسو

وأنهى لاعب منتخبنا الوطني، علي عليان، مشاركته في منافسات الجوجيتسو، بعد أداء مميز عكس روح الإصرار والعزيمة.

وشارك عليان في وزن تحت 85 كغم، حيث استهل مشواره بالفوز في دور الـ16 على اللاعب الإماراتي ذياب الجنيبي، ليتأهل إلى دور الـ8.

وفي دور الثمانية، واجه اللاعب القطري سعود الكثيري، وانتهى النزال بفوز الأخير 50–0، ليختتم عليان مشاركته بأداء مشرف وتمثيل يليق بفلسطين.

وأنهى لاعب منتخبنا الوطني للجوجيتسو عدي درس مشاركته، بعد أداء قوي في منافسات وزن تحت 62 كغم.

واستهل درس مشواره في البطولة بتحقيق فوز مستحق على اللاعب الكويتي حامد الروايح بنتيجة 4–0 في دور الـ32، ليتأهل إلى دور الـ16.

وفي دور الـ16، واجه لاعباً من طاجيكستان، حيث خسر عدي بنتيجة 4–0، ليختتم مشاركته بأداء مشرف وتمثيل يليق بفلسطين في هذا المحفل القاري.