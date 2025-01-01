  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فينيسيوس يعتذر بعد نوبة الغضب اثر استبداله في الكلاسيكو

الخميس 30 أكتوبر 2025 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فينيسيوس يعتذر بعد نوبة الغضب اثر استبداله في الكلاسيكو



وكالات / سما/

اعتذر مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور الأربعاء عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد تعرضه لانتقادات إثر صراخه تعبيرا عن إحباطه من استبداله خلال الكلاسيكو الذي فاز فيه فريقه على برشلونة 2-1 الأحد.
وكتب اللاعب البرازيلي "أود أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن رد فعلي بعد استبدالي خلال الكلاسيكو".
وأضاف "كما فعلت شخصيا في التدريب (الأربعاء)، أود أيضا أن أعتذر لزملائي في الفريق، والنادي، والرئيس".
وتابع فينيسيوس قائلا "أحيانا تأخذني الحماسة، لأنني أريد دائما الفوز ومساعدة فريقي"، مشيرا إلى "شخصيتي التنافسية" و"حبي لهذا النادي وكل ما يمثله".
وكان الجناح البالغ من العمر 25 عاما قد استُبدل بزميله رودريغو في الدقيقة 72 من المباراة، وخرج غاضبا.
وقال أمام كاميرات العالم "أنا؟ ميستر؟ أنا مجددا؟ اذهب إلى...! دائما أنا! سأغادر الفريق، هذا كثير، من الأفضل أن أرحل!"، قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرف الملابس دون أن يحيي مدربه الإسباني شابي ألونسو.
ثم عاد لاحقا إلى دكة البدلاء، ليس للاحتفال بفوز فريقه، بل ليستفز الموهبة الشابة في برشلونة لامين جمال، الذي كانت تصريحاته قد أشعلت أجواء ما قبل المباراة.
ويتعرض فينيسيوس لانتقادات متكررة في العاصمة الإسبانية بسبب طباعه الحادة واستفزازاته، خاصة في ظل تألق الفرنسي كيليان مبابي الذي يخطف الأضواء.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تنشر أسماء قادة من المقاومة الفلسطينية تم استهدافهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..

نتنياهو: نعمل مع الولايات المتحدة على خطة جديدة لقطاع غزة

حماس: المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو بفرض وقائع جديدة تحت النار

مشروع “خطير” يطرق أبواب الكونجرس.. سيادة إسرائيل على “الحرم القدسي الشريف”

أسماء وهمية وغير عربية وآخرين أحياء.. تفنيد مزاعم الاحتلال عن اغتيال قادة في المقاومة

حميدتي يهدد بقصف دولة مجاورة..

الفاسد الكبير يواصل تفكيك المجتمع ..غضب عارم في اسرائيل على ترشيح نجل نتنياهو لمنصب "براتب وزير"

الأخبار الرئيسية

نترسبت: نتنياهو ينسف هدنة غزة وترامب الخاسر الأكبر أمام الرأي العام

مصادر ديبلوماسية : قوة عربية مسلحة في غزة دون جنود غربيين

الرئيس اللبناني "عون" يأمر الجيش بالتصدي لأي توغل اسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة

الفاسد الكبير يواصل تفكيك المجتمع ..غضب عارم في اسرائيل على ترشيح نجل نتنياهو لمنصب "براتب وزير"

بن غفير : سيتم اطلاق الرصاص كل فلسطيني يبحث عن لقمة العيش في إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية