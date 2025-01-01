اعتقالات في الضفة وإصابة شاب خلال اقتحام بنابلس فجرا

نابلس / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين، بينهم أسير محرر وصحافي، خلال حملة مداهمات واعتقالات شنتها بمناطق متفرقة من الضفة، تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابة شاب في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر أحمد الصيفي بعد اقتحام منزل عائلته في بيرزيت شمال رام الله، قبل يوم من موعد زفافه، علماً أنه أفرج عنه قبل أشهر ضمن صفقة تبادل مع المقاومة، بعد أن أمضى 16 عاماً في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت القوات الشاب ورد باسل البرغوثي من كفر عين شمال غرب رام الله، والصحافي مصعب قفيشة بعد مداهمة منزله في الخليل، إضافة إلى المواطنين حسن محمد أحمد طافش وأمير عدنان أحمد طافش من بلدة الشيوخ شمال شرق المدينة، وصادرت مركبتين خلال الاقتحام.

وفي نابلس، أصيب شاب 19 عاما بالرصاص الحي في القدم، خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط جامعة النجاح الوطنية وبلدة بيت وزن غرب المدينة، حيث أطلقت القوات الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة منفذ عملية كدوميم في باقة الحطب شرق قلقيلية، ضمن حملة ميدانية شملت عدة مناطق في الضفة الغربية.

وفي الخليل، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة مداهمات واسعة طالت عدة مناطق في محافظة الخليل، تخللها اعتقال مواطنين وتنكيل بالسكان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي مصعب قفيشة، والمواطن نوح روبين الهشلمون، بعد مداهمة منزليهما في مدينة الخليل وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي حلحول والظاهرية شمال وجنوب الخليل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش في عدد من الأحياء، دون التبليغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، حملة تنكيل واسعة بالمواطنين في المنطقة الجنوبية من الخليل، حيث نصبت الحواجز وأوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين، وأخضعت بعضهم للتفتيش الميداني.

وتأتي هذه الحملة في إطار سياسة الاحتلال المتواصلة في التضييق على المواطنين.