حميدتي يهدد بقصف دولة مجاورة..

الخميس 30 أكتوبر 2025 07:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

 

هدد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" بقصف دولة مجاورة للسودان، بسبب ما زعمه خروج طيران حربي من أراضيها، قائلا إنها أهداف مشروعة.

 

وقال حميدتي في فيديو نشره اليوم ، وتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي: "رسالة مهمة جدا، أي طائرة أو مسيرة تقوم من أي مطار في دولة مجاورة، سنعتبر هذا المطار هدفا مشروعا، ونحن متأكدون مما نقول".

واعتبر مدونون أن حمديتي يوجه تهديداته لمصر، والتي سبق وأن هاجمها بشكل صريح وزعم أنها تقدم دعما جويا للجيش السوداني في معاركه ضد الدعم السريع، فيما قال آخرون إنه "أكيد لا يقصد مصر لأنه يعرف العواقب".

وجاء في فيديو سابق لحميدتي نشره على منصة "إكس" في يونيو الماضي: "الدعم المصري مستمر، 8 طائرات جاء بها المصريون، نزلت طائرتان هنا وواحدة هناك و5 في مكان آخر...".

وسبق أن أكدت مصر دعمها لمؤسسات الدولة السودانية وعلى رأسها الجيش، داعية إلى وقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني.

يأتي ذلك مع تواصل الحرب في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، واليوم استهدفت طائرات مسيرة، مدينة الخرطوم ومحيط مطارها الدولي.

وفي الأشهر الأخيرة حقق الجيش السوداني تقدما كبيرا في الحرب، واستعاد السيطرة على العاصمة الخرطوم في شهر مارس الماضي، كما سيطر لاحقا على عدة مدن في ولاية الجزيرة.

وتعد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، أحد أشرس جبهات القتال حاليا، ومنذ 10 مايو 2024 تدور مواجهات عنيفة بين الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع.

ويوم الأحد الماضي، أعلن الجيش السوداني صد "هجوم عنيف" شنته قوات الدعم السريع على الفاشر تحت غطاء من القصف بالأسلحة الثقيلة، مؤكدا أنه "ألحق بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

