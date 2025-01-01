  1. الرئيسية
جيش الاحتلال الاسرائيلي يغتال ثلاثة فلسطينيين شمال جنين

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 07:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنين/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن تنفيذ عمليات قنص وقصف جوي استهدف فلسطينيين في بلدة كفر قود شمال مدينة جنين في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين ، وفقا لما أكدته مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين الشهداء  مما أثار حالة من الغضب والاستياء في أوساط السكان المحليين، وسط تحذيرات من تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تركزت العملية الأخيرة في منطقة وادي حسن في بلدة كفر قود.

