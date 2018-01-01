أبو حسنة : الموقف الأميركي لن يثني الأونروا عن عملها

القدس المحتلة / سما/

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأخيرة التي قال فيها إن المنظمة الدولية لن تتمكن من لعب أي دور في قطاع غزة ليست جديدة، وتأتي في إطار المواقف الأميركية من المنظمة الأممية.

وأوضح أبو حسنة، في حديث خاص، أن رفض الولايات المتحدة عمل الأونروا اتخذ بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى التي بدأت في يناير/كانون الثاني 2018 عندما قطع تمويل بلاده للوكالة الدولية، ثم أعاده الرئيس جو بايدن قبل أن يقرر ترامب إيقافه مرة أخرى مع دخوله البيت الأبيض مطلع العام الجاري.

تقدر مساهمة الولايات المتحدة بين 25% و30% من مجمل موازنة الأونروا، ويتجاوز إجمالي المساهمة الأميركية للمنظمة الدولية منذ تأسيسها 7 مليارات دولار.

وأكد أبو حسنة أن الموقف الأخير لوزير الخارجية الأميركي ليس له علاقة عمليا بما تقوم به الأونروا أو ما يتعلق بحيادها وشفافيتها، لاسيما أن محكمة العدل الدولية أقرت قبل يومين فقط بأن وكالة الغوث منظمة حيادية شفافة ملتزمة بقوانين ونظم الأمم المتحدة.

وشددت المحكمة على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة‏ لاسيما تلك التي توفرها الأونروا.

ورغم هذا القرار نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول حكومي قوله إن إسرائيل لا تنوي السماح للمنظمة الأممية بالعودة إلى العمل في قطاع غزة.

وأكد أبو حسنة أن الأونروا ليست جمعية حكومية إسرائيلية، وإنما تمتلك تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتمارس مهامها بناء عليه.

ورغم أن القرار الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بدأ سريانه في يناير/كانون الثاني 2025، فإنها تواصل عملها في قطاع غزة من خلال 12 ألف موظف.

ينتظم نحو 300 ألف طالب في مدارس الأونروا سواء بشكل نظامي أو عن بعد، بمتابعة 8 آلاف مدرس في جميع محافظات القطاع.

وسجلت الأونروا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 10 ملايين زيارة طبية لمراكزها الصحية داخل قطاع غزة بإشراف 1300 موظف في القطاع الصحي.

وشدد المستشار الإعلامي للأونروا على أن كل الأطروحات التي كانت تدعو إلى استبدال المنظمة الأممية لم تنجح.

ويعتقد أبو حسنة أن كل المحاولات التي تتجاوز الأونروا لن يكتب لها النجاح لأنها هي التي تمتلك البيانات الكاملة عن اللاجئين وسكان قطاع غزة.

وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط هي المسؤولة عن الأونروا سواء باستمرار عملها أو إنهاء تفويضها.

وحذر المستشار الإعلامي للأونروا من أن توقف خدمات الأونروا في قطاع غزة سيكون له نتائج كارثية لأنها تقدم خدماتها للفلسطينيين في مجالات الصحة والتعليم وجمع النفايات الصلبة والمياه.

وأشار إلى أن وكالة الغوث تواصل حاليا جميع خدماتها باستثناء توزيع المساعدات الإنسانية.

ووصلت العراقيل الإسرائيلية بحق الأونروا إلى منع الموظفين الدوليين من دخول الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأكد أبو حسنة أن هناك تحركات واتصالات وضغوطا تمارسها الأونروا على المستويات القانونية والسياسية والإعلامية.

وضعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خططا شاملة تتعلق بالعملية التعليمية، وتمت إعادة الطلاب عبر توسيع التعليم الوجاهي.

وفي القطاع الصحي تحاول الأونروا استعادة تعافي المراكز الصحية، وافتتحت نقاطا طبية متحركة تستقبل ما يقرب من 17 ألف مريض يوميا.