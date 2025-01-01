ماذا قال فينيسيوس للامين جمال؟.. سر المشاجرة العنيفة بعد الكلاسيكو

شهد الكلاسيكو الإسباني الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة مساء الأحد أحداثا مشتعلة داخل وخارج المستطيل الأخضر بعدما تحولت نهاية المباراة إلى فوضى عارمة كان بطلها النجم لامين جمال.

وانتهت المباراة لصالح النادي الملكي بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الـ10 من مسابقة الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وبدأت شرارة الخلاف قبل المباراة بأيام حين أدلى لامين جمال بتصريحات ساخرة من ريال مدريد قال فيها: "إنهم يسرقون ويشتكون ويفعلون أشياء غير نزيهة".

هذه الكلمات أثارت غضب لاعبي ومدرب ريال مدريد تشابي ألونسو إذ ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن غرفة الملابس المدريدية كانت مستاءة من أسلوب اللاعب الشاب واستخدمت تصريحاته كمصدر دافع للفوز في الكلاسيكو.

ولم يكتف يامال بذلك بل نشر عشية المباراة صورة على حسابه في "إنستغرام" وهو يحتفل بهدف ضد ريال مدريد الموسم الماضي ما زاد من حدة التوتر قبل القمة المرتقبة.

وبعد نهاية المباراة كشفت صحيفة ماركا الإسبانية تفاصيل الحوار الذي دار بين الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ولامين جمال خلال المباراة حيث قال فينيسيوس لمنافسه الشاب عقب انطلاق الشوط الثاني: "أنت تمرر الكرة اليوم لي فقط" ليضيف: "تتحدث كثيراً في الخارج، عليك أن تتحدث هنا في الملعب فقط ".

وفي نهاية المباراة توجه فينيسيوس مرة أخرى نحو لامين جمال مشيرا له بنفس الإشارة ليرد الأخير قائلا: "تعال إلى الخارج" قبل أن يتدخل لاعبو كلا الفريقين لإنهاء الأزمة.

وبفوزه في الكلاسيكو رفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط أمام برشلونة في جدول الدوري الإسباني مما زاد من الضغط على الفريق الكتالوني ومدربه هانزي فليك.