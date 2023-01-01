استقبال حار لمحمد سلام في احتفالية السيسي بعد أزمته مع تركي آل الشيخ

وقدم سلام عرضا مسرحيا حول سيناء خلال احتفالية وطن السلام التي أقيمت بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقوبل ظهوره بعاصفة من التصفيق الحار والإعجاب الواسع.

وقدم سلام عرضا مسرحيا ممتعا عن سيناء برفقة الطفل آدم وهدان، يجمع بين الكوميديا الراقية والفخر الوطني، مما أثار تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف الجمهور هذا الظهور بأنه "أكبر رد اعتبار" بعد فترة غياب دامت أشهرا بسبب أزمته مع رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، معتبرين إياه "رمزا للصمود" بعد الأزمة التي مر بها.

وتعود أزمة محمد سلام مع تركي آل الشيخ إلى أكتوبر 2023، عندما اعتذر سلام عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض السعودي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال سلام آنذاك: "لا يمكنني أن أضحك وأضحك الجمهور بينما على حدود بلدي أناس يقتلون"، مما أثار إعجاب الجماهير العربية ودعما واسعاً، لكنه أغضب آل الشيخ الذي رد بتصريحات حادة وصف فيها المنتقدين بـ"التافهين" الذين يستخدمون اسم موسم الرياض "كشماعة" لأغراض أخرى.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية فإن أزمة سلام تصاعدت بعد تعرض منتجين مصريين لضغوط دفعتهم لإنهاء تعاقدهم مع سلام وإلا سيتم إلغاء أعمال سينمائية مشتركة، وتهديد بمنع أفلامه لهم.

كما امتد الحظر إلى مسلسلات مثل "الكبير أوي" و"كارثة طبيعية"، مما دفع سلام إلى الابتعاد عن الشاشة وفتح سلسلة مطاعم في مدينة الرحاب كمصدر رزق بديل.

وتفاعل الصحفي المصري الديب أحمد مع ظهور سلام والتصفيق الحار له في احتفالية رسمية للدولة المصرية بحضور السيسي قائلا: "استقبال ملكي للفنان محمد سلام بعد أزمته مع تركي آل الشيخ" مرفقا فيديو للتصفيق الحار لاستقبال سلام خلال الاحتفالية.

وتفاعل مستخدم آخر على منصة "إكس" قائلا: "محمد سلام يعود في أعظم المواضع، مع السيسي في وطن السلام.. هذا رد على كل المضايقات"، في حين تفاعل آخر قائلا: "من الانسحاب من موسم الرياض تضامناً مع غزة، إلى الوقوف على مسرح السلام.. سلام يفوز دائما".