الجمعة 24 أكتوبر 2025 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تغتال القيادي البارز في حزب الله عباس كركي..



بيروت/ وكالات/

ادى العدوان الجوي الاسرائيلي ظهر اليوم الى ارتقاء القيادي البارز في حزب الله عباس حسن كركي شهيدا بعدما استهدفته مسيرة اسرائيلية بصاروخ موجه عندما كان بسيارته من نوع هوندا CRV على طريق تول -مفترق حاروف .

والشهيد كركي هو شقيق الشهيد رضوان كركي والذي قضى في مثل هذه الايام في حرب ال66يوما

كما ادت الغارة الى احتراق السيارة بالكامل وعملت فرق الدفاع المدني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على اخماد النيران فيها

كما تسيبت الغارة باضرار مادية بالشقق السكنية والمحال التجارية في المحلة وتحطم زجاج عشرات المنازل .

