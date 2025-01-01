  1. الرئيسية
الخميس 23 أكتوبر 2025 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أصوات عربية تنتفض لنصرة السعودية ردا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي "المهينة"



سما / وكالات /

أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أطلق تصريحا مهينا بحق المملكة العربية السعودية.

 

وقد انتشر تصريح سموتريتش الذي قال فيه: "إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، أيها الأصدقاء، لا شكرا. استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية"، بشكل كبير على منصة "أكس"، وأعاد النشطاء نشره معلقين عليه.

ووصفت الصحفية اللبنانية ليلى نقولا عبر منصة "أكس" الوزير الإسرائيلي بـ"الوقح".

وكتب آخر: "لغة الاستعلاء لا تبني سلاماً ولا تحقق استقراراً، فالتنمية الحقيقية تبدأ من احترام الشعوب وخياراتها، لا من ازدرائها. السعودية ماضية في طريقها بثقة، ومن يجهل قيمتها سيكتشف عاجلاً أن منطق الغطرسة لا يصمد أمام منطق الدولة والرؤية".

وهاجم عدد كبير سموتريتش معربين عن فخرهم بركوب الجمال، وكتب أحد الحسابات: "لا يعلم سموتريتش أن السعوديين يفتخرون بالجمل والصحراء".

وكتب آخر: "بما ان الصهيوني يهاجمنا وغاضب من السعوديه فهذا يعني ان السعودية على حق والاغبياء فالردود مبسوطين بكلام الصهيوني وهذل يدل على انهم يكرهون بلاد الحرمين وليس اسرائيل".

