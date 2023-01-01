  1. الرئيسية
التربية: أكثر من 20 ألف طالب و1037 معلما استشهدوا منذ بداية الحرب

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: أكثر من 20 ألف طالب و1037 معلما استشهدوا منذ بداية الحرب



غزة / سما /

قالت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، إن 20.058 طالبا استُشهدوا و31.139 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 19.910، والذين أصيبوا إلى 30.097، فيما استُشهد في الضفة 148 طالبا وأصيب 1042، إضافة إلى اعتقال 846.

وأشارت إلى أن 1037 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 4740 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 228 في الضفة.

ولفتت إلى أن 179 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" للقصف والتخريب، فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي، أما في الضفة فقد دمر الاحتلال مدرستي عميرة الأساسية في يطا جنوب الخليل، والعقبة الأساسية في طوباس، كما تعرضت 8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب.

