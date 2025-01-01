  1. الرئيسية
أفرادها يدعمون الحركة..

قناة عبرية تكشف عن اختيار "حماس" لنصف تشكيلة الحكومة المقبلة لإدارة القطاع

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف عن اختيار "حماس" لنصف تشكيلة الحكومة المقبلة لإدارة القطاع



القدس المحتلة/سما/

كشفت "القناة الثانية" الإسرائيلية أن حركة حماس تشارك سرًا في تشكيل حكومة تكنوقراطية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وستسمح هذه الخطوة لحماس بالحفاظ على نفوذها في القطاع حتى بعد انتهاء القتال.

وبحسب التقرير، غيّرت الحركة نحو نصف تشكيلة الحكومة. وقد قامت حماس بهذه التغييرات، مع دعمها لأفراد يدعمون مبادئ الحركة، وإن لم يكن ذلك واضحًا.

أما الجزء الثاني من تشكيل الحكومة المقصودة، والتي اختارتها السلطة الفلسطينية، فقد تم تشكيلها بعلم وموافقة ضمنية من حماس على أن تضع حصتها في الحكومة، وبالتالي الحفاظ على سيطرتها الحصرية على قطاع غزة.

وقدمت مصر والوسطاء العرب لحماس القائمة الكاملة للتشكيلة المقترحة، من أجل إيصال رسالة لها بأن الحكومة القائمة لن تعارض مصالحها.

