الجيش اللبناني يُزيل اعتداءات إسرائيلية في الجنوب

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يُزيل اعتداءات إسرائيلية في الجنوب



بيروت / سما /

أزال الجيش اللبناني، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حواجز ومكعبات إسمنتية، نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، لمنع المزارعين من التوجه لأراضيهم.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في تصريح صحفي اليوم، إن قوات الجيش أزالت عددًا من المكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، التي كان العدو الإسرائيلي أقامها بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، ليلا، في خراج بلدة عيترون– بنت جبيل.

ونوهت قيادة الجيش اللبناني إلى أن قواتها عملت بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل". موضحة أن جيش الاحتلال كان يستهدف قطع طريق في عيترون ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تواصل قوات الاحتلال خرقه بشكل شبه يومي، حيث وثّقت الجهات اللبنانية أكثر من 4 آلاف و500 خرق منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين والعسكريين.

كما لا تزال "إسرائيل" تحتل خمس تلال لبنانية كانت قد سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تخضع للاحتلال منذ عقود.

وأمس الإثنين، شنّ طيران الاحتلال الحربي، عدة غارات جوية عنيفة استهدفت عدة مناطق في جنوبي لبنان، تزامنًا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لـ "هدنة لبنان".

