  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أمير قطر: ما جرى في غزة إبادة جماعية وإسرائيل تجاوزت جميع القوانين

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر: ما جرى في غزة إبادة جماعية وإسرائيل تجاوزت جميع القوانين



الدوحة / سما /

أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أن ما جرى في قطاع غزة "إبادة جماعية".

وأدان أمير قطر في كلمته خلال افتتاح مجلس الشورى القطري، أن مواصلة إسرائيل خرق وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان بالضفة ومساعي تهويد الحرم القدس ي.

وأوضح أنه على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة.

وشدد على أنه من المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين، مضيفاً "قضية فلسطين ليست قضية إرهاب بل قضية احتلال مديد آن أوان وضع حد له وهذا أساس السلام العادل".

وحول الاعتداء على قطر، قال "تعرضت قطر لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل، وقطر خرجت من الاعتداءين أكثر قوة وحصانة".

وأكد أن "إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط".

وقال "اعتبرنا العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة وكان الرد العالمي قويا لدرجة صدمت من قام به".

وأشار إلى ان كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية بينت المكانة التي تتمتع بها قطر.

وأوضح أن بلاده نقوم بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني ما عزز مكانة قطر ومناعتها.

#أمير قطر #اسرائيل #غزة #الحرب #الإبادة الجماعية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: معركة دبلوماسية عنيفة بين مصر وإسرائيل لهذا السبب..

آيزنكوت: فتح معابر غزة جاء مبكرا وإدارة الأميركيين للقطاع إشكالية

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

المبعوث الاميركي توم براك: السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع

المعارضة الاسرائيلية : "نتنياهو جيد لحماس" ..وحوّل إسرائيل لدولة تابعة لواشنطن

إسرائيل: عشرات الآلاف يغادرون والحكومة عاجزة

اتفاق أميركي اسرائيلي على نموذج تجريبي للتعامل مع الأنفاق في رفح

الأخبار الرئيسية

حماس

قناة عبرية تكشف عن اختيار "حماس" لنصف تشكيلة الحكومة المقبلة لإدارة القطاع

الامن في غزة

غزة: خطط حكومية لفرض الأمن والإغاثة بعد عامين من الحرب

جي دي فانس

لماذا تراجع نائب ترامب عن دخول قطاع غزة..؟

يديعوت : اسرائيل أصبحت محمية أمريكية والأوامر تصدر في واشنطن وتنفذ في تل أبيب ..

الحية يشكو صعوبة استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين:ما سمعناه من الرئيس ترامب يؤكد أن الحرب انتهت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية