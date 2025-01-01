أمير قطر: ما جرى في غزة إبادة جماعية وإسرائيل تجاوزت جميع القوانين

الدوحة / سما /

أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أن ما جرى في قطاع غزة "إبادة جماعية".

وأدان أمير قطر في كلمته خلال افتتاح مجلس الشورى القطري، أن مواصلة إسرائيل خرق وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان بالضفة ومساعي تهويد الحرم القدس ي.

وأوضح أنه على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة.

وشدد على أنه من المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين، مضيفاً "قضية فلسطين ليست قضية إرهاب بل قضية احتلال مديد آن أوان وضع حد له وهذا أساس السلام العادل".

وحول الاعتداء على قطر، قال "تعرضت قطر لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل، وقطر خرجت من الاعتداءين أكثر قوة وحصانة".

وأكد أن "إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط".

وقال "اعتبرنا العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة وكان الرد العالمي قويا لدرجة صدمت من قام به".

وأشار إلى ان كلمات أعضاء مجلس الأمن ومؤتمر قمة الدول العربية والإسلامية بينت المكانة التي تتمتع بها قطر.

وأوضح أن بلاده نقوم بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني ما عزز مكانة قطر ومناعتها.