  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دخول 986 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة منذ بدء سريان الاتفاق

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دخول 986 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة منذ بدء سريان الاتفاق



غزة / سما /

أفاد "المكتب الإعلامي" الحكومي في قطاع غزة، بأن 986 شاحنة مساعدات فقط، دخلت إلى القطاع، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار؛ بينها 14 شاحنة غاز طهي و28 شاحنة سولار.

وقال "المكتب الإعلامي" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة مساعدات إنسانية فقط من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء الإثنين 20 أكتوبر الجاري، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في نصوص القرار.

وأوضح: "تضمنت القوافل الإنسانية 14 شاحنة محملة بغاز الطهي و28 شاحنة سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات والقطاعات الحيوية المختلفة".

ونوه إلى "نقص حاد" في المواد الحيوية التي يعتمد عليها السكان بشكل مباشر للحياة اليومية، بعد أشهر طويلة من الحصار والتدمير الممنهج الذي خلّفته الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وبيّن "الإعلامي الحكومي" أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار "لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 يُفترض دخولها يومياً".

واعتبر أن ذلك "يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون مواطن في غزة".

وأكد أن هذه الكميات المحدودة "لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية"، وأن القطاع بحاجة ماسّة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يومياً.

وشدد على ضرورة أن تشمل المساعدات المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

وجدد "الإعلامي الحكومي" التأكيد على استعداد الجهات الحكومية مواصلة تنسيقها الكامل مع المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وضمان توزيعها على جميع محافظات قطاع غزة والمرافق الحيوية ولصالح أبناء شعبنا الفلسطيني.

#المكتب الإعلامي الحكومي #غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: معركة دبلوماسية عنيفة بين مصر وإسرائيل لهذا السبب..

آيزنكوت: فتح معابر غزة جاء مبكرا وإدارة الأميركيين للقطاع إشكالية

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

المبعوث الاميركي توم براك: السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع

المعارضة الاسرائيلية : "نتنياهو جيد لحماس" ..وحوّل إسرائيل لدولة تابعة لواشنطن

إسرائيل: عشرات الآلاف يغادرون والحكومة عاجزة

اتفاق أميركي اسرائيلي على نموذج تجريبي للتعامل مع الأنفاق في رفح

الأخبار الرئيسية

حماس

قناة عبرية تكشف عن اختيار "حماس" لنصف تشكيلة الحكومة المقبلة لإدارة القطاع

الامن في غزة

غزة: خطط حكومية لفرض الأمن والإغاثة بعد عامين من الحرب

جي دي فانس

لماذا تراجع نائب ترامب عن دخول قطاع غزة..؟

يديعوت : اسرائيل أصبحت محمية أمريكية والأوامر تصدر في واشنطن وتنفذ في تل أبيب ..

الحية يشكو صعوبة استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين:ما سمعناه من الرئيس ترامب يؤكد أن الحرب انتهت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية