  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: خطط حكومية لفرض الأمن والإغاثة بعد عامين من الحرب

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: خطط حكومية لفرض الأمن والإغاثة بعد عامين من الحرب



غزة / سما /

أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة اليوم الثلاثاء ، إن الحكومة وضعت خططًا شاملة لفرض الأمن وسيادة القانون وإغاثة وتعافي قطاع غزة بعد حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين.

وشدد على أن الأمن والغذاء والدواء والإيواء هي أولويات المرحلة الحالية، والوضع الأمني تحسّن بنسبة تفوق 90% بعد جهود مكثفة للأجهزة الأمنية.

وبين الثوابتة، أن الخطوة الثانية تركز على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لكل الأسر المتضررة، تليها إدخال الدواء والمستلزمات الطبية وإعادة ترميم المنظومة الصحية في المستشفيات والمراكز.

وأوضح، أن أكثر من 22 ألف جريح ومريض بحاجة عاجلة للسفر وإجراء نصف مليون عملية جراحية، فيما 288 ألف أسرة بلا مأوى تحتاج إلى خيام وبيوت متنقلة مؤقتة.

ودعا الثوابتة إلى فتح المعابر بشكل كامل لإدخال المعدات اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية المدمّرة، مؤكدًا أن القطاع يحتوي على نحو 70 مليون طن من الركام.

ولفت إلى أن معبر رفح سيُعاد فتحه قريبًا بعد ترميمه، والأولوية فيه ستكون لسفر الجرحى والمرضى وطلبة الجامعات.

وأكد أن الحكومة ماضية في مرحلة التعافي الشامل، داعيًا المواطنين إلى مساندة الطواقم الحكومية لإنجاز هذه المرحلة الحساسة في أسرع وقت ممكن.

#غزة #الامن #الشرطة #الحكومة #المكتب الاعلامي الحكومي #الحرب #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: معركة دبلوماسية عنيفة بين مصر وإسرائيل لهذا السبب..

آيزنكوت: فتح معابر غزة جاء مبكرا وإدارة الأميركيين للقطاع إشكالية

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

المبعوث الاميركي توم براك: السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع

المعارضة الاسرائيلية : "نتنياهو جيد لحماس" ..وحوّل إسرائيل لدولة تابعة لواشنطن

إسرائيل: عشرات الآلاف يغادرون والحكومة عاجزة

كاتس: سنهاجم كل من يتجاوز "الخط الأصفر" في غزة

الأخبار الرئيسية

جي دي فانس

لماذا تراجع نائب ترامب عن دخول قطاع غزة..؟

يديعوت : اسرائيل أصبحت محمية أمريكية والأوامر تصدر في واشنطن وتنفذ في تل أبيب ..

الحية يشكو صعوبة استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين:ما سمعناه من الرئيس ترامب يؤكد أن الحرب انتهت

وزيرة إسرائيلية تقترح على “الكابينت” حرق جثة السنوار

المبعوث الاميركي توم براك: السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية