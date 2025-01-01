  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحية يشكو صعوبة استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين:ما سمعناه من الرئيس ترامب يؤكد أن الحرب انتهت

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 06:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحية يشكو صعوبة استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين:ما سمعناه من الرئيس ترامب يؤكد أن الحرب انتهت



القاهرة /سما/

أوضح قائد حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية اليوم الاثنين، صعوية استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

[الحية يشكو صعوبة استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين]
Gettyimages.ru 

وقال الحية: "نحن جادون لاستخراج جثامين كل الأسرى الإسرائيليين، نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين ونواصل محاولاتنا".


وفد حماس برئاسة الحية يصل القاهرة تزامنا مع تصعيد إسرائيلي في غزة]

وفد حماس برئاسة الحية يصل القاهرة تزامنا مع تصعيد إسرائيلي في غزة

وأضاف: "كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل".

وأكد أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية.

وتابع: "نأمل أن تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات أهالي غزة".

وأكد أن "ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأمريكي يُطمئننا أن الحرب في غزة انتهت".

وختم الحية قائلا: "التظاهرة الدولية الكبرى والرئيس الأمريكي أكدا أن الحرب في غزة انتهت".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: معركة دبلوماسية عنيفة بين مصر وإسرائيل لهذا السبب..

ويتكوف يتحدث عن لقائه مع خليل الحية ويعتبرها لحظة غير مألوفة .. قدم واجب العزاء بنجله

كوشنر يتساءل "أين يعود الناس في غزة بعد كل هذا الدمار"؟.. الجيس الإسرائيلي يرّد

ترامب يؤكد سريان وقف إطلاق النار بغزة وحماس غير متورطة في أي خروق

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

آيزنكوت: فتح معابر غزة جاء مبكرا وإدارة الأميركيين للقطاع إشكالية

المبعوث الاميركي توم براك: السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع

الأخبار الرئيسية

وزيرة إسرائيلية تقترح على “الكابينت” حرق جثة السنوار

“لا تفعل شيء يُعرّض الصفقة للخطر”.. الكشف عن رسالة مبعوثي ترامب “الصارمة” إلى نتنياهو بشأن غزة

المعارضة الاسرائيلية : "نتنياهو جيد لحماس" ..وحوّل إسرائيل لدولة تابعة لواشنطن

نتنياهو من الكنيست: سنقضي على حماس عسكريًا وسلطويًا ولا زلنا نسيطر على 50% من مساحة قطاع غزة

المبعوث الاميركي توم براك: السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية