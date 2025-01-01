الحية يشكو صعوبة استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين:ما سمعناه من الرئيس ترامب يؤكد أن الحرب انتهت

القاهرة /سما/

أوضح قائد حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية اليوم الاثنين، صعوية استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

[الحية يشكو صعوبة استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين]

Gettyimages.ru

وقال الحية: "نحن جادون لاستخراج جثامين كل الأسرى الإسرائيليين، نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين ونواصل محاولاتنا".



وفد حماس برئاسة الحية يصل القاهرة تزامنا مع تصعيد إسرائيلي في غزة]

وفد حماس برئاسة الحية يصل القاهرة تزامنا مع تصعيد إسرائيلي في غزة

وأضاف: "كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل".

وأكد أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية.

وتابع: "نأمل أن تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات أهالي غزة".

وأكد أن "ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأمريكي يُطمئننا أن الحرب في غزة انتهت".

وختم الحية قائلا: "التظاهرة الدولية الكبرى والرئيس الأمريكي أكدا أن الحرب في غزة انتهت".