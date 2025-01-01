  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

المبعوث الاميركي توم براك: السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع

الإثنين 20 أكتوبر 2025 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوث الاميركي توم براك: السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع



صرّح المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، اليوم الاثنين، بأنّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزّة، المكونة من 20 نقطة رئيسية، أوجدت زخماً سياسياً غير مسبوق جعل طريق توسيع اتفاقات التطبيع مع إسرائيل أكثر وضوحاً من أيّ وقتٍ مضى.

وأوضح براك، في منشور عبر "إكس" للتواصل الاجتماعي أنّ "الطريق نحو مزيد من اتفاقات السلام في المنطقة أصبح ممهداً على الرغم من التحديات القائمة، خصوصاً فيما يتعلّق بحلّ قضية حركة حماس".

وأضاف: "السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع، ومع تحرّك الرياض في هذا الاتجاه ستتبعها دول أخرى، وقد تجد دول المشرق نفسها قريباً منضمّة إلى المسار ذاته، لا تحت الضغط بل بدافع من الازدهار"، حد قوله.

وكان ترامب قد أكّد، يوم الجمعة الماضي، أنّه يتوقّع توسيع اتفاقات التطبيع قريباً، مشيداً بتفاعل دول عربية مع ما سمّاه "خطّة السلام" التي أطلقتها واشنطن بشأن غزّة.

الأكثر قراءة اليوم

كوشنر يتساءل "أين يعود الناس في غزة بعد كل هذا الدمار"؟.. الجيس الإسرائيلي يرّد

عشرات الشهداء والجرحى...الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 100 هدف في قطاع غزة واغتيال قائد بالقسام

صحيفة عبرية: معركة دبلوماسية عنيفة بين مصر وإسرائيل لهذا السبب..

اسرائيل تقرر فتح المعابر مع غزة بضغط أميركي …

ترامب يهين زيلينسكي ويرمي الخرائط في وجهه..

القناة 12: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل القصف على غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار بغزة بعد الرد على الهجمات في رفح

الأخبار الرئيسية

مصر واسرائيل

صحيفة عبرية: معركة دبلوماسية عنيفة بين مصر وإسرائيل لهذا السبب..

وقف اطلاق النار

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

5454057177259049762

ويتكوف يتحدث عن لقائه مع خليل الحية ويعتبرها لحظة غير مألوفة .. قدم واجب العزاء بنجله

ترامب

ترامب يؤكد سريان وقف إطلاق النار بغزة وحماس غير متورطة في أي خروق

كوشنر

كوشنر يتساءل "أين يعود الناس في غزة بعد كل هذا الدمار"؟.. الجيس الإسرائيلي يرّد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية