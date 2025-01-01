المبعوث الاميركي توم براك: السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع

صرّح المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، اليوم الاثنين، بأنّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزّة، المكونة من 20 نقطة رئيسية، أوجدت زخماً سياسياً غير مسبوق جعل طريق توسيع اتفاقات التطبيع مع إسرائيل أكثر وضوحاً من أيّ وقتٍ مضى.

وأوضح براك، في منشور عبر "إكس" للتواصل الاجتماعي أنّ "الطريق نحو مزيد من اتفاقات السلام في المنطقة أصبح ممهداً على الرغم من التحديات القائمة، خصوصاً فيما يتعلّق بحلّ قضية حركة حماس".

وأضاف: "السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع، ومع تحرّك الرياض في هذا الاتجاه ستتبعها دول أخرى، وقد تجد دول المشرق نفسها قريباً منضمّة إلى المسار ذاته، لا تحت الضغط بل بدافع من الازدهار"، حد قوله.

وكان ترامب قد أكّد، يوم الجمعة الماضي، أنّه يتوقّع توسيع اتفاقات التطبيع قريباً، مشيداً بتفاعل دول عربية مع ما سمّاه "خطّة السلام" التي أطلقتها واشنطن بشأن غزّة.