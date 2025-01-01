عبد العاطي يشدد على ضرورة التزام طرفى اتفاق شرم الشيخ بوقف الحرب فى غزة

القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأهمية البالغة لالتزام طرفي اتفاق شرم الشيخ بنص الاتفاق الخاص بوقف الحرب في غزة، مشددا على أن احترام الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تثبيت التهدئة وإنهاء الحرب بشكل دائم، والحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين لوزير الخارجية مع كل من “جان نويل بارو” وزير خارجية فرنسا، “لارس لوكه راسموسن” وزير خارجية الدنمارك، وذلك في إطار متابعة التطورات المتسارعة في قطاع غزة ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد عبد العاطي ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، كما تناول الاتصالان التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة في شهر نوفمبر المقبل، حيث أكد وزير الخارجية أهمية البدء في أقرب وقت في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وذلك في إطار رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ووفقا للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.. داعيا الدول الأوروبية إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر.

ومن جانبهما، أكد وزيرا خارجية فرنسا والدنمارك دعمهما الكامل للجهود المصرية الحثيثة لدعم الاستقرار في المنطقة، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة التنسيق مع مصر في الملفات ذات الصلة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وفي إطار الإعداد للمؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في شهر نوفمبر المقبل.