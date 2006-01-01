  1. الرئيسية
بدء تطبيق نظام رقمي جديد لدخول الاجانب دول الاتحاد الأوروبي

الأحد 12 أكتوبر 2025 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء تطبيق نظام رقمي جديد لدخول الاجانب دول الاتحاد الأوروبي



سما / وكالات /

بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية للتكتل، حيث يتم تسجيل بيانات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلكترونيا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، سيتم تطبيق نظام الدخول والخروج على مدى 6 أشهر، وهو نظام آلي يتطلب من المسافرين التسجيل على الحدود عن طريق مسح جواز سفرهم ضوئيا، وأخذ بصمات أصابعهم، وصورهم.

وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن المقيمين على نحو مخالف للقانون، ومكافحة تزوير الهوية، ومنع الهجرة غير القانونية، وسط ضغوط سياسية في بعض دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونز، إن "نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء".

وسيتعين على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة شنغن، التي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء أيرلندا وقبرص، وتشمل أيضا آيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين من خارج التكتل.

ولن تتطلب الرحلات اللاحقة سوى التحقق من بصمة الوجه.

وقال برونر "سيخضع كل مواطن من دولة ثالثة يصل إلى الحدود الخارجية للتحقق من الهوية والفحص الأمني والتسجيل في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "بدء التنفيذ الذي يستمر 6 أشهر يمنح الدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت الكافي للانتقال بسلاسة إلى الإجراءات الجديدة".

