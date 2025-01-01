وفاة 3 من أعضاء الوفد القطري المرافق لرئيس الوزراء القطري في حادث سير بشرم الشيخ

شرم الشيخ/سما/

شهدت مدينة شرم الشيخ اليوم حادثًا مروريًا مروعًا أسفر عن مصرع ثلاثة من أعضاء الوفد القطري وإصابة اثنين آخرين، وذلك تزامنًا مع تواجد رئيس الوزراء القطري في المدينة للمشاركة في مباحثات تستضيفها مصر بشأن تطورات المفاوضات الإقليمية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الحادث وقع أثناء انتقال أعضاء الوفد القطري من مقر إقامتهم إلى أحد مقار الاجتماعات الرسمية، حيث اصطدمت المركبة التي تقلهم بسيارة أخرى على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ.

وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما باشرت السلطات المصرية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأكدت المصادر أن الوفد القطري كان يشارك ضمن التحركات الدبلوماسية الجارية لبحث آخر مستجدات المفاوضات التي ترعاها القاهرة، بمشاركة وفود من عدة دول إقليمية ودولية.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه شرم الشيخ نشاطًا مكثفًا على الصعيدين السياسي والأمني، في ظل الجهود المصرية المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، والتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.