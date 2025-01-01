  1. الرئيسية
أردوغان يهدد اسرائيل : فُتح الطريق نحو سلام دائم في غزة وثمن العودة إلى الإبادة الجماعية بالقطاع سيكون باهظا جدا

الجمعة 10 أكتوبر 2025 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسطنبول / وكالات/

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن ثمن العودة إلى أجواء الإبادة الجماعية في غزة سيكون باهظا جدا.
جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال حفل افتتاح مشاريع بولاية ريزا شمال تركيا.

 

وقال أردوغان: “أخيرا تم التوصل إلى اتفاق وفُتح الطريق نحو سلام دائم في غزة”.
وتابع: “فرحة أشقائنا الفلسطينيين أسعدتنا أيضا وابتسامات أطفال غزة أدفأت قلوبنا”.

 

وأضاف: “قمنا والحمد لله بكل ما يقع على عاتقنا وأكثر من أجل أن يعمّ الهدوء والسلام والأمن غزة”.
وأردف: “ما يهم بعد الآن هو التطبيق الحرفي للاتفاق، وبإذن الله سنقوم بما يقع على عاتقنا أيضا خلال مرحلة تطبيقه”.
وشدد على أن “ثمن العودة إلى أجواء الإبادة الجماعية في غزة سيكون باهظا جدا”.

