  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية بغزة: سننتشر في كل مكان ينسحب منه الاحتلال وسنعمل على استعادة النظام

الجمعة 10 أكتوبر 2025 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: سننتشر في كل مكان ينسحب منه الاحتلال وسنعمل على استعادة النظام



غزة/سما/

قالت وزارة الداخلية بغزة انه وبعد الإعلان عن اتفاق وقف حرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني، ستبدأ أجهزة الأمن وزارة الداخلية والأمن الوطني الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال بمحافظات قطاع غزة كافة، والعمل الحثيث على استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين.

وأهابت في بيان لها بالمواطنين جميعاً المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصاً على أمنهم وسلامتهم، وندعوهم إلى الالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة.

وباركت وزارة الداخلية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة ولعموم الفلسطينيين اتفاق وقف حرب الإبادة التي استمرت عامين، مارس خلالها الاحتلال الإسرائيلي شتى الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، لتكون هذه الحرب الشعواء الجريمة الأكبر التي ترتكب بحق شعب أعزل في العصر الحديث.

واضافت:"إن الصمود الأسطوري لشعبنا في قطاع غزة أمام آلة الحرب والإجرام الإسرائيلية، أكد مجدداً أنه الأجدر بالبقاء وبناء مستقبل أجياله من احتلال همجي زائل لا محالة، وإن دماء أطفالنا ونسائنا والعزل ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، لن تمحى مهما طال الزمن، وستظل شاهدة على همجية الاحتلال وداعميه، وأحقية شعبنا الفلسطيني في أرضه المروية بدماء أبنائه".

واوضحت ان الاحتلال رمز على استهداف وزارة الداخلية والأمن الوطني محاولاً بذلك ضرب أحد عوامل صمود شعبنا في وجه العدوان، وبالرغم من الثمن الفادح الذي دفعته الوزارة من خيرة قادتها وضباطها إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

"خطة ترامب لإنهاء حرب غزة": تفاصيل وثيقة إسرائيل-حماس التي تشمل وقف الحرب وانسحاب الجيش

الرئيس عباس : بدأنا تنفيذ خطة إصلاح السلطة لـ "يضرب بها المثل"

ماكرون : يجب نشر قوات دولية بغزة ونزع سلاح حماس

مصادر امريكية: واشنطن ترسل 200 جندي بمشاركة عربية وتركية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

الدفاع المدني الفلسطيني : 40 مواطنا بين شهيد ومفقود تحت أنقاض منزل قصفه جيش الاحتلال في غزة مساء اليوم

المالية: رواتب الموظفين العموميين بداية الأسبوع القادم

ساعر : ليست لدينا أي نية لتجديد الحرب في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي عن إطلاق أسرى فلسطينيين: ندفع ثمنا باهظا وضربنا حماس “ضربة قاصمة”

أردوغان يهدد اسرائيل : فُتح الطريق نحو سلام دائم في غزة وثمن العودة إلى الإبادة الجماعية بالقطاع سيكون باهظا جدا

سنستخدم القوة إذا لزم الأمر ..نتنياهو: نزعنا من حماس كل الأوراق وغزة ستكون بلا سلاح

إسرائيل تستبدل أسرى فتح بأسرى حماس في اللحظات الأخيرة ..

الاعلام العبري ينشر بنود الملحق الإنساني وفق خطة ترامب ..حرية الخروج والعودة لسكان قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية