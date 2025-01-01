إسرائيل تستبدل أسرى فتح بأسرى حماس في اللحظات الأخيرة ..

وكالات / سما/

في اللحظات الأخيرة، وافقت الحكومة على تعديلات على قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم ضمن الصفقة.

وأُبلغ الوزراء في حكومة نتنياهو بأنه سيتم إطلاق سراح أسرى حماس بدلاً من أسرى فتح، وذلك وفقًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة والوسطاء صباح اليوم.

ويشمل ذلك تغيير القائمة من أسرى مؤبدين من فتح إلى مؤبدين من حماس.

وتم استبدال 11 أسيرا من فتح بـ 11 أسيرا من حماس في قائمة الأسرى المفرج عنهم

ومن بين الإسرى المتوقع إضافتهم إلى قائمة الإفراج بعد موافقة الحكومة: محمود موسى عيسى، عميد اسرى حماس محكوم عليه بالسجن ثلاث مؤبدات و46 عاما. وأحمد جمال أحمد .

ومن الإسرى الآخرين المدرجين في القائمة، المسؤول العسكري مراد بدر عبد الله دعيس.

المتوقع أن تستلم إسرائيل الاسىرى الإسرائيليين االعشرين أحياءً خلال الأيام المقبلة، خلال 72 ساعة من موافقة الحكومة على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. ووفقًا للتقديرات، قد يبدأ الإفراج يوم السبت أو الأحد، وينتهي يوم الاثنين على أبعد تقدير.

في المرحلة الثانية، سيتم استكمال ترتيبات إعادة الجثث، حيث سيتم إعادة 28 جثمانًا إسرائيليًا.

وكجزء من الاتفاق، سيُطلب من إسرائيل إطلاق سراح ما يقرب من 1950 فلسطينيًا: من بينهم 250 سجينًا مؤبدًا و1700 معتقل منذ 7 أكتوبر، بمن فيهم نساء وقاصرون. كما تم الاتفاق على نسبة قتيل إسرائيلي واحد لكل 15 جثة فلسطينية تُعاد.