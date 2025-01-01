ميرتس: ألمانيا ستدعم غزة بـ34 مليون دولار ومستعدة للمشاركة في مجلس السلام

برلين/سما/

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الجمعة، إن بلاده ستقدم 29 مليون يورو (34 مليون دولار) مساعدة إنسانية فورية لغزة، وذلك في أعقاب مصادقة إسرائيل على وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وذكر ميرتس على منصة إكس "سنقدم 29 مليون يورو للمساعدات الإنسانية. وسنوجه الدعوة، مع مصر، إلى مؤتمر لإعادة إعمار غزة ونحن مستعدون لتحمل المسؤولية في مجلس السلام الذي اقترحه الرئيس ترامب".

وقال بعد أكثر من عامين من الحرب في غزة، تم التوصل الآن إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، ألمانيا ملتزمة بوجود إسرائيل وأمنها. ونؤمن إيمانًا راسخًا بأن حل الدولتين يوفر أفضل آفاق مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام وأمان.

وأضاف، نحن الآن بحاجة إلى تنفيذ سريع: يجب السماح أخيرًا للرهائن، بمن فيهم مواطنون ألمان، بالعودة إلى عائلاتهم. يجب أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ويبقى مستقرًا. يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بسرعة.

وفجر الجمعة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنّها أقرّت المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تنصّ خصوصاً على إطلاق حماس جميع الرهائن المحتجزين في القطاع، أحياء وأمواتاً، وإفراج إسرائيل عن معتقلين وأسرى فلسطينيين، ووقف إطلاق النار وإدخال مساعدات للقطاع المدمّر.